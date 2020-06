Come pulire i vasi in terracotta? La tecnica e i consigli per...

Pulire i vasi di terracotta è un’operazione molto semplice per far crescere in salute le nostre piante, eliminando residui molto fastidiosi.

Pulire vasi di terracotta anche vecchi, è un modo per permettere alle piante di crescere sane e forti. Sono ottimi vasi che hanno capacità di tenere isolate le radici delle piante, permette di mantenere il giusto livello di umidità e vista la porosità, permette la circolazione dell’aria. Prima di trapiantare le piante, lasciate a bagno i vasi per evitare che si possa rompere e mantenere la giusta umidità del terreno.

Perché importante lavare i vasi

I vasi di terracotta devono essere lavati per eliminare i depositi di calcio e altri minerali che si accumulano. Vanno tolti per non danneggiare la salute delle nostre piante. Esistono alcuni metodi per pulire al meglio i vasi di terracotta.

Si consiglia di farlo ogni primavera all’esterno. Si deve iniziare eliminando lo sporco che si è attaccato all’esterno dei contenitori. Possiamo usare una spazzola dura, grattare un poco sotto l’acqua corrente. Se i depositi sono tenaci, potete utilizzare un coltello o una spazzola di metallo, senza esagerare. Poi risciacquate a lungo.

Per uccidere eventuali organismi o scongiurare malattie, mescolate una tazza di aceto con 4 d’acqua ed immergete i vasi per almeno 10 minuti. Rimuovete eventuali residui e risciacquate con abbondante acqua. Fateli asciugare ma non al sole diretto. A queste cure possono essere sottoposti anche i sottovasi di terracotta.

Se non avete a disposizione l’aceto lo potete sostituire con il succo di limone. Dovrete mescolarlo con l’acqua fredda e il procedimento è il medesimo descritto. Potrete servirvi oltre che di spazzole, anche di spugnette di metallo.

La manutenzione è d’obbligo e ci permetterà di avere piante in salute. Nei cambi di stagione, poca manutenzione ci permetterà di avere le piante in salute e riutilizzare i vasi, risparmiare denaro. Si tratta di un lavoro di breve tempo, impiegheremo massimo una mezz’ora.