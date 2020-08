Pulire il forno con doppio vetro alla perfezione, come nuovo: il metodo...

Scopri come pulire il forno con il doppio vetro alla perfezione: i passaggi da seguire e la miscela sgrassante fai da te da usare. Tornerà come nuovo.

Non tutti i forni sono uguali e alcuni sono difficili da sgrassare: scopri come pulire il forno con il doppio vetro alla perfezione. Ecco i passaggi da seguire e la miscela sgrassante fai da te super efficace da usare!

L’incubo dello sporco vi tormenta quando guardate il vostro forno: nel doppio vetro si incanala e si incrosta lo sporco difficile da eliminare, sai come si pulisce?

Per pulire la griglia del forno ci vuole poco, in 3 semplici mosse sarà sgrassata e brillante.

Se vuoi farlo brillare e tornare subito pulito come appena comprato basterà seguire questi pochi passaggi e utilizzare una speciale miscela fai da te.

Non c’è migliore sgrassatore di: aceto, bicarbonato e limone!

Grazie a questa miscela e i passaggi da seguire potrete pulire il doppio vetro del vostro forno alla perfezione rimuovendo lo sporco ostinato tra i due vetri.

Come pulire il forno con il doppio vetro: passaggi e miscela fai da te

Miscela fai da te

Ci sono tanti prodotti in commercio adatti a pulire il forno ma sono anche pieni di agenti chimici che parzialmente permangono sulla superficie trattata ed esalano poi quando utilizziamo l’elettrodomestico.

Il connubio aceto di vino bianco, limone e bicarbonato è una Kombo killer dello sporco.

In una ciotolina mischiate poco alla volta questi ingredienti e usateli per pulire tutto il forno, lo sporco non avrà scampo:

5 cucchiai di bicarbonato

1 bicchiere di aceto di vino bianco

1 limone spremuto

Passaggi da seguire per pulire il forno

Per pulire in modo impeccabile lo sportello del forno con doppio vetro andrà ovviamente smontato.

In questo modo, senza lo sportello penzolante aperto, riuscirete anche a pulire molto meglio l’interno del forno.

I passaggi da seguire per pulirlo sono pochi e facili:

Smontate lo sportello del forno: sollevate le due cerniere in fondo ai lati ed estraetelo con delicatezza. Riponetelo su un piano, un tavolo in cucina andrà benissimo. Passate subito la miscela sgrassante all’interno del forno con una spugnetta in modo che nel frattempo possa agire scrostando lo sporco più difficile. Anche se non tutti i forni sono uguali possiamo affermare che quelli col doppio vetro sono simili. I due vetri sono infatti avvitati e ben saldi: cercate le viti che li tengono saldamente legati e toglietele con un cacciaviti. Ora che anche i due vetri sono completamente smontati potete pulirli utilizzando spugnetta e miscela, strofinate bene fino a rimuovere tutto lo sporco. Sciacquateli e poi asciugateli con un panno pulito. Rimontate saldamente così come erano all’inizio dell’operazione di pulizia. Sciacquate anche l’interno del forno e rimontate lo sportello. Adesso pulite come ultimo passaggio la parte esterna del forno: vetro, sportello e manopole di accensione.

Attenzione a non utilizzare troppo liquido dove ci sono i tasti e le manopole, potreste rovinare i contatti elettrici.

Il forno ora è completamente pulito in ogni sua parte, fate questo procedimento almeno una volta al mese se utilizzate spesso il forno.

