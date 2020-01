Come pulire la griglia del forno? I tre gesti per renderla perfetta!

Se ti stai chiedendo come pulire la griglia del tuo forno, incrostata da tempo, continua a leggere perché abbiamo la soluzione che fa per te.

Pulire la griglia del forno in poco tempo è possibile con i nostri consigli.

Come pulire la griglia del forno in modo facile e veloce

Se ti stai chiedendo come pulire la griglia del forno ti suggeriamo un metodo efficace ma soprattutto veloce. Del resto, la griglia del forno andrebbe pulita spesso, soprattutto se si cucina spesso. Anche una semplice pizza surgelata, cucinata a tutta velocità, potrebbe diventare un vero e proprio pericolo per la griglia, soprattutto se si dimentica la carta da forno. Oppure, immaginate una bella pasta al forno scoppiettante. E’ immancabile che il forno possa sporcarsi e con esso la sua griglia. Certo non è facile pulirla come è facile sporcarla.

I passi da seguire

Per prima cosa è necessario riempire il lavello della cucina (o una bacinella molto capiente) con dell’acqua calda. Nell’acqua spruzzate dello sgrassatore (circa 3 spruzzi). A questo punto, sarà necessario immergere la griglia completamente per 15 minuti. Se non dovesse entrarci tutta, provate ad immergere un solo lato e poi l’altro lato. A questo punto, sarà necessario procedere al risciacquo. Utilizzate una paglietta da cucina per togliere i residui di cibo. Non dimenticate di utilizzare dei guanti per non rovinarvi le mani.

Se non volete utilizzare detersivi o prodotti chimici, l’alternativa è creare un mix di bicarbonato, aceto e succo di limone. Il risultato sarà altrettanto sorprendente, soprattutto se ci verserete sopra dell’acqua bollente.