Come perdere peso in poco tempo con alcuni semplici passaggi

Se pensate a come perdere peso e il medico per ragioni di salute vi consiglia di dimagrire, ci sono modi per perdere peso in sicurezza.

Viene indicata come ottimale una perdita di peso costante di circa uno o due chili al massimo a settimana per una gestione del peso a lungo termine più efficace.

Tuttavia, molti piani alimentari ti faranno sentire affamato o insoddisfatto. Questi sono i motivi principali per cui potresti trovare difficile attenerti a un piano alimentare più sano.

Ma non tutte le diete hanno questo effetto. Diete a basso contenuto di carboidrati e cibi integrali, le diete ipocaloriche sono efficaci per la perdita di peso e possono essere più facili da seguire rispetto ad altre diete.

Di seguito alcuni modi per perdere peso che impiegano un’alimentazione sana, carboidrati potenzialmente più bassi e che mirano a:

ridurre l’appetito.

causare una corretta e veloce perdita di peso.

migliorare allo stesso tempo la salute metabolica.

Come perdere peso in pochi passaggi

Ridurre o carboidrati raffinati

Una soluzione che consente una rapida perdita di peso è la riduzione degli zuccheri e degli amidi o carboidrati. In questo caso si può ricorrere a un piano alimentare che prevede una dieta a basso contenuto di carboidrati o la loro riduzione con la sostituzione di carboidrati raffinati con cereali integrali.

Inoltre con un piano alimentare a basso contenuto di carboidrati, utilizzerai il grasso immagazzinato bruciato per l’energia invece dei carboidrati.

Proteine, grassi e verdure

Ogni pasto dovrebbe avere:

una parte di proteine, essenziali per mantenere la massa muscolare.

Una di grasso, in quanto il corpo ha bisogno di grassi sani come l’olio di oliva o di avocado.

Delle verdure, che sono ricche di sostanze nutritive e di cui puoi mangiarne quantità molto grandi.

Una piccola parte di carboidrati complessi, meglio se di cereali integrali.

Fare esercizio

Nessuna dieta potrà mai funzionare senza un adeguato sforzo fisico. L’esercizio, sebbene non sia necessario per perdere peso, può aiutarti a perdere peso più rapidamente. Come ad esempio facendo del sollevamento pesi i cui vantaggi sono particolarmente buoni.

Sollevando pesi, potrai bruciare molte calorie e al tempo stesso eviterai che il metabolismo rallenti uno dei motivi per cui è più difficoltoso perdere peso.