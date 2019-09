Come non ingrassare quando smetti di fumare

Se sei pronto a definirti un ex fumatore o hai recentemente rinunciato all’abitudine, potresti preoccuparti di come smettere di fumare influirà sul tuo girovita. E gli esperti dicono che è normale che le persone aumentino di peso dopo aver smesso di fumare…

“Il fumo aumenta leggermente il metabolismo, quindi il tuo metabolismo potrebbe rallentare leggermente dopo aver smesso. Ciò può contribuire all’aumento di peso“, afferma Susan Besser, medico di base con Mercy Personal Physicians presso Overlea a Baltimora.

Potresti anche essere tentato di usare il cibo per frenare le voglie di nicotina o per tenere le mani occupate con snack invece di sigarette.

Non farti prendere dal panico. Ci sono modi per evitare di ingrassare quando smetti di fumare.

Rimani occupato durante le “pause fumo”

“È allettante mangiare durante i periodi in cui fumavi, ma puoi finire per consumare centinaia di calorie in più in quel modo“, afferma Besser.

Raccomanda di passare delle “pause per fumare” facendo qualcosa che ti tiene le mani, la bocca o entrambe occupate. “Ad esempio, gioca sul cellulare e mastica la gomma“, afferma. Oppure prova l’approccio di Patterson: sostituisci andando fuori per una sigaretta facendo, però, un po’ di esercizio. “Volevo uscire di casa, quindi ho camminato“, dice.

Mangia consapevolmente

“Chiediti prima di mangiare qualcosa,” Sono davvero affamato?”, Afferma Liz Weinandy, dietista registrata presso il Wexner Medical Center dell’Ohio State University di Columbus. Se la risposta è sì, “Non mangiare in fuga o davanti a uno schermo, anche se stai solo facendo uno spuntino. Siediti, evita le distrazioni e presta attenzione al cibo e alla velocità con cui stai masticando“.

Se ti senti tentato di reprimere il bisogno di fumare con cibi zuccherati o grassi, fai una pausa. Le voglie “di solito non durano più di 5-10 minuti“, afferma Weinandy. “Se riesci ad aspettare fuori distraendoti solo per un paio di minuti fino a quando non hai superato il picco, puoi evitare di fare una scelta non salutare”.

Anche se mangi di più dopo aver smesso di fumare, potresti scoprire di poter esercitare di più. “La capacità polmonare e la salute cardiovascolare iniziano immediatamente a migliorare dopo aver smesso“, afferma Besser. “Questo rende molto più facile essere attivi“, che è la chiave per rimanere con un peso sano.

“Sono rimasto sorpreso da quanta energia avevo dopo che ho smesso“, dice Lambert. “Potrei respirare meglio e dormivo anche meglio. Ho usato quell’energia in più per fare più cose che mi sono piaciute ma che era una lotta, come il pattinaggio e la pesca“.