Vuoi mangiare cappuccino e cornetto senza ingrassare? Ecco il segreto

Come concedersi una golosa colazione al bar senza ingrassare? Il segreto per mangiare cappuccino e cornetto al mattino senza rimorsi.

Vuoi mangiare senza rimorsi cornetto e cappuccino al bar per colazione? Esiste un segreto per farlo senza ingrassare nemmeno 1 grammo.

Cornetto e cappuccino al bar, si può?

La colazione al bar è una coccola, uno sfizio che ogni tanto fa gola a tutti.

Viene però spesso demonizzata perché vista come uno sgarro alla normale alimentazione che potrebbe far ingrassare. Sbagliato!

Dipende sempre da che tipo di routine avete e da quanto spesso fate colazione al bar oltre al cosa e quanto mangiate.

Fare colazione al bar con un cornetto e un cappuccino solo 1 volta a settimana è perfettamente realizzabile senza ingrassare: basterà non eccedere con le calorie durante il resto della giornata.

L’equilibrio e la moderazione sono il connubio che vi aiuteranno a concedervi a cuor leggero una deliziosa colazione al bar. Ecco qualche trucchetto da mettere in atto per esser certi di non prendere peso.

Il segreto per mangiarli senza ingrassare

Il segreto per mangiare cornetto e cappuccino al bar per colazione è la moderazione.

Una colazione al bar a settimana non è certamente un pericolo per la vostra forma fisica. A patto che non esageriate con le porzioni ovviamente.

Se la vostra idea di colazione al bar è mangiare 2 cornetti, un caffè, un cappuccino e 1 sfogliatella nell’arco di 15 minuti allora forse è meglio evitare proprio di andare al bar!

Se conducete una vita equilibrata mangiando cibi sani, facendo regolare attività fisica o quantomeno mantenendovi attivi senza dubbio un cornetto alla marmellata e un cappuccino non potranno essere la fine del mondo anzi, sono un ottima coccola mattutina!

Ci sono dei trucchetti per non esagerare con le calorie quando fate colazione al bar più spesso del previsto.

Ad esempio se fate colazione al bar 1 volta a settimana non sarà necessario avere tutte queste accortezze, basterà godersi la colazione fuori e mantenere le sane e normali abitudini durante il resto della settimana.

Se invece andate spesso al bar la mattina per fare colazione (più di 2 volte a settimana) allora sarà meglio:

prediligere un cornetto integrale anziché uno classico scegliere un cornetto cotto al forno anziché una bomba fritta preferire quelli vuoti oppure con della marmellata a quelli ripieni di nutella e crema meglio un caffè amaro che un cappuccino zuccherato se i prodotti dolciari sono artigianali saranno migliori di quelli industriali in termini di qualità e quantitativo di grassi e calorie. Prediligete i prodotti (torte, ciambellone, cornetti, sfogliatine) realizzati dal laboratorio piuttosto che quelli surgelati. non trascurare l’attività fisica giornaliera che vi aiuterà a bruciare le calorie in eccesso assunte durante la giornata oltre che a scacciar via lo stress.

La forma fisica è importante e bisogna tenerci per ragioni di salute e senza dubbio anche per ragioni estetiche ma non deve diventare una malattia.

Non vuoi andare al bar? La brioche buona come quella del bar puoi prepararla anche tu direttamente a casa tua in un modo semplice e veloce con una ricetta genuina e golosissima.

Moderazione ed equilibrio nell’alimentazione tanto quanto nella vita sono la chiave per essere felici: cornetto e cappuccino al bar per colazione ogni tanto è una piccola felicità non credete? Concedetevela a cuor leggero, ma con moderazione.