Come lavare le borracce? Ecco il sistema e i consigli per pulirle...

Come si lavano le borracce? Ecco una semplice guida per non avere problemi!

Le borracce sono entrate prepotentemente nella nostra vita, da semplice strumento per le escursioni ad oggetto di vita quotidiana. Ci permette di risparmiare plastica e ridurre l’inquinamento, ma siamo realmente sicuri che le stiamo lavando nel modo ottimale? Il rischio è alto perché potrebbero trasformarsi in un possibile veicolo di contaminazione.

La pulizia di una borraccia

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Excercise Physiology Online, una borraccia non adeguatamente pulita potrebbe portare alla crescita di microrganismi all’interno. Nello studio si sono considerate 30 borracce di sportivi che si allenano in palestra abitualmente. Si è scoperto che circa l’83% di esse, circa 25, era contaminato da stafilococchi o Escherichia coli (un batterio fecale). Da qui, nasce la necessità di capire come pulire e scegliere una borraccia: