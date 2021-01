Sai che i cibi che mangi influenzano l’odore del tuo corpo?

Sapevi che i cibi che mangi determinano il tuo profumo? I composti dall’odore sgradevole di alcuni alimenti penetrano nel tuo sudore e gli danno un cattivo odore.

L’odore del tuo corpo dipende da ciò che mangi. I composti, indicati come composti organici volatili sono responsabili della produzione di un particolare sudore pungente e, di conseguenza, di un cattivo odore.

Quindi, per eliminare l’odore del corpo, è necessario fare attenzione a specifici alimenti e bevande che lo causano.

Ti stai chiedendo quali siano queste bevande e questi cibi così forti da determinare il profumo che emana il tuo corpo? Se sei curiosi, allora continua a leggere per scoprire come cambiare il tuo stile di vita.

Pesce

Il consumo di pesce ha una serie di benefici per la salute. È stato persino suggerito che dovremmo mangiare almeno due pasti a base di pesce ogni settimana.

Tuttavia, la colina, che è un membro della famiglia delle vitamine del complesso B che è presente in abbondanza in pesci come il tonno e il salmone, è nota per fornire un odore di pesce naturale.

Alcuni individui possono secernere colina nel sudore per un’intera giornata dopo aver mangiato pesce, il che potrebbe provocare un odore corporeo forte e sgradevole.

Alcol

L’happy hour è sicuramente fantastico, ma l’alcol potrebbe lasciare un odore sgradevole.

Questo perché, quando l’alcol viene assorbito dal corpo, viene metabolizzato in acido acetico o acetato, che può quindi essere secreto nel sudore.

E così, quando questo sudore acido viene metabolizzato dai batteri sulla tua pelle, può farti odorare molto come il bar in cui sei andato.

Carne rossa

La carne rossa contiene aminoacidi che lasciano un residuo nell’intestino durante il processo di digestione.

Gli enzimi intestinali – quindi – scompongono questo residuo, che si combina con i batteri sulla pelle quando si suda e crea un odore sgradevole del corpo.

Alimenti trasformati

Anche il cibo trasformato, o meglio il cibo spazzatura, potrebbe essere causa di cattivo odore corporeo, a causa del contenuto di zuccheri raffinati in questi alimenti, oltre al loro indice glicemico, che è molto alto.

Lo zucchero nel sangue, dopo il consumo di alimenti trasformati, altera la composizione del sudore in alcuni individui quando combinato con i batteri presenti sulla pelle, il che porta a cambiamenti nell’odore del corpo.

Inoltre, i cibi spazzatura non sono ricchi di clorofilla, che è una sostanza chimica che agisce come un deodorante naturale nel corpo.

Verdure crucifere

Anche verdure crucifere come cavoletti di Bruxelles, cavolfiori e broccoli possono essere responsabili dell’odore sgradevole del corpo.

Questo perché queste verdure sono ricche di zolfo, che è un composto che odora molto di uova marce.