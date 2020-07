Come incroci le braccia? Rivela il tuo modo di pensare e di agire

Come incroci le braccia? Rivela il tuo modo di pensare e di...

Sei una persona più razionale o passionale? Con questo test scopri alcuni tratti distintivi del tuo carattere.

Studiare il linguaggio del corpo può essere utile per scoprire qualcosa di più sul nostro modo di essere. In questo caso, in base al modo in cui sei solito incrociare le braccia, si possono ottenere informazioni interessanti sul nostro modo di pensare.

Per scoprire qualcosa in più sulla tua personalità, incrocia le braccia e rispondi a questa semplice domanda: metti il braccio destro sopra al sinistro o il sinistro sopra al destro? Un test semplice e veloce per conoscerti meglio!

Come incroci le braccia?

Questa tipologia d test si basa sull’analisi del linguaggio del corpo in uno degli ultimi si analizzava il modo in sei soliti camminare ( per scoprire di più clicca qui). Sei solito mettere il braccio destro sopra al sinistro o viceversa? Scopri cosa rivela su di te! Di seguito, i profili corrispondenti:

1.Il Braccio sinistro sul destro

Se quando incroci le braccia, il sinistro è sopra a quello destro significa che parte del tuo cervello più sviluppata è la destra. Sei una persona che si contraddistingue per la sua creatività, intuizione e capacità di leader che ti permettono di raggiungere brillantemente gli obiettivi prefissati. Nonostante appare come un tipo freddo, hai un grande cuore e sai emozionarti. I tuoi amici non possono fare a meno di te, perché sai sempre dare loro giusti consigli.

2. Braccio destro sul sinistro

Se quando incroci le braccia, il destro è sopra a quello sinistro significa che sei una persona razionale e pragmatica. Analizzi ogni situazione nei minimi dettagli per evitare di commettere errori. Sei ordinata e ti contraddistingui perché sei un ottimo problem solver. Sei una persona che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno e le sfide non ti spaventano, anzi sono importanti per favorire la tua crescita personale.

N.B. Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.