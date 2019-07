Come funziona l’apparato digerente?

Tutto ciò che avresti sempre voluto sapere sul tuo stomaco, spiegato.

Il sistema digestivo scorre attraverso il corpo e consente alle persone di assumere sostanze nutritive e rilasciare i rifiuti.

Il sistema consiste essenzialmente di tutti gli organi che aiutano il corpo a digerire il cibo, che comprendono esofago, stomaco, intestino tenue, colon, pancreas, fegato e cistifellea.

Perché abbiamo bisogno di digerire il cibo?

La digestione ci consente di prendere il cibo che mangiamo e di scomporlo in parti semplici per assorbire il flusso sanguigno e utilizzarlo per produrre energia.

Senza digerire e abbattere il cibo, il corpo non può assorbire i nutrienti necessari.

Quindi, cosa succede al tuo cibo dopo aver mangiato?

Ecco l’ordine degli eventi: il cibo entra nella bocca e viaggia nell’esofago. Quindi, si sposta nello stomaco e nell’intestino tenue dove si mescola con i fluidi digestivi del pancreas, del fegato e della cistifellea.

L’intestino tenue assorbe sostanze nutritive e acqua importanti. Il sistema circolatorio invia alcuni di questi nutrienti a parti del corpo per conservarli o usarli.

Qualsiasi rifiuto o materiale alimentare non digerito si trasferisce nel colon o nell’intestino crasso dove ci vogliono altri 1-2 giorni per lasciare il corpo.

Quanto tempo ci vuole per digerire il cibo?

Il tempo necessario per digerire il cibo varia da persona a persona e dal tipo di cibo. Può impiegare da uno a tre giorni.

Lo stomaco si svuota in modo specifico a metà strada in circa 90 minuti dopo il pasto, il che significa che è vuoto dopo sei ore prima di andare all’intestino crasso o al colon e finire il processo di digestione.

La digestione non ha luogo solo nello stomaco

La digestione non avviene completamente nello stomaco. Anche se lo stomaco è la chiave ed è il sito principale della “decomposizione meccanica” del cibo.

L’assorbimento dei nutrienti avviene più in basso nell’intestino tenue e nel colon. È un errore pensare che il corpo assorbe passivamente i nutrienti quando effettivamente ci vuole energia per farlo.

Ogni singolo nutriente deve essere riconosciuto come un alimento e non come un invasore straniero. Viene quindi attivamente assorbito nel corpo attraverso specifici trasportatori di nutrienti.