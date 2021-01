Come fare il detox dei piedi restando comodamente a casa

Ecco come procedere al detox dei tuoi piedi, rimanendo comodamente a casa tua, utilizzando i prodotti giusti. Addio stanchezza e pelle secca.

Durante la quarantena – e nei momenti di particolare relax – bisogna trovare dei modi per passare il tempo. Un bagno caldo, un buon libro e, perché no, il detox dei nostri piedi.

La cura della pelle è molto importante e lo stesso vale per la parte del nostro corpo che sorregge, ogni giorno, il nostro peso.

Pertanto, vi consigliamo i giusti prodotti per detossinarli, tranquillamente da casa, attuando una routine di benessere fai-da-te.

Quali sono i vantaggi di un detox?

Oltre all’ovvio vantaggio di una pelle morbida ed elastica, ci sono anche notevoli benefici per la salute in una sessione di disintossicazione dei piedi.

Gli impacchi e le maschere sono un trattamento rilassante che allevia lo stress e ravviva il tuo umore. La disintossicazione ti conferisce piedi morbidi e idratati e tiene a bada talloni screpolati e pelle secca.

Possono rimuovere le tossine dannose come il metallo e il tabacco dal tuo sistema. È stato dimostrato che una disintossicazione profonda aumenta l’immunità, cosa ottima in questo periodo di pandemia globale.

La disintossicazione può aiutare ad alleviare i dolori muscolari causati dall’allenamento o dalle faccende domestiche.

Maschera per piedi al carbone

È probabile che tu abbia già una maschera al carbone nel tuo beauty case; sono note per fare miracoli nel rimuovere le impurità dalla pelle.

In caso contrario, puoi facilmente crearne una tua. Basta mescolare un po’ di carbone attivo in polvere con la crema di latte. Applicare sulla pianta dei piedi, lasciare asciugare e strofinare.

Maschera piedi all’argilla bentonitica

L’argilla bentonitica è stata utilizzata per molto tempo per disintossicare la pelle e il cuoio capelluto.

Mescolala con aceto di mele e acqua per ottenere una pasta densa.

Applicare sulla parte inferiore dei piedi, lasciare asciugare e strofinare. Ottima anche per esfoliare e alleviare la pelle secca e squamosa sotto i piedi.

Immersione nel sale Epsom

Un rilassante pediluvio non sarà niente senza sali! Per lenire e attenuare la stanchezza, mescola un po’ di sale marino Epsom in una vasca d’acqua e immergili.

Puoi anche aggiungere qualche goccia del tuo olio essenziale preferito in questo ammollo.

Disintossicanti per i piedi

Un disintossicante può essere sia fai-da-te che acquistato in negozio. Immergi un pezzo di stoffa di mussola in una delle miscele sopra menzionate.

Avvolgi questo panno intorno ai piedi e lascialo agire per 20 minuti. Risciacquare per eliminare ogni residuo.