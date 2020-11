Come far sembrare più grande la propria casa

Se la tua casa non ha una molti metri quadri, puoi farla sembrare più grande con alcuni piccoli accorgimenti. Vediamo quali.

Far sembrare una casa più grande è più semplice di quel che credi.

Lo spazio non basta mai

La tua casa può sembrare più grande anche se non ha una metratura importante. Del resto, lo spazio in casa non basta mai. Impossibile non cedere alla tentazione di riempire lo spazio con mobili e cianfrusaglie.

Negli appartamenti più moderni, inoltre, le dimensioni sono spesso più ridotte, soprattutto se si trovano in città. Gli spazi, perciò, vanno ottimizzati. Per far sembrare la tua casa più grande puoi leggere i trucchi seguenti che suggeriscono gli esperti.

I trucchi da adottare

Le tende giuste

L’illuminazione della stanza è fondamentale. Ecco perché le tende a finestre e balconi non devono essere molto invasive. Meglio scegliere dei modelli a pacchetto. Inoltre, i tendaggi dovrebbero essere montati quanto più possibile vicino al soffitto. Andrai a creare l’illusione ottica di avere uno spazio più grande.

I magneti su una lavagna ad hoc

Ti piace collezionare i magneti? Sei un collezionista seriale e non riesci a fare a meno di acquistarne in ogni dove? Se sei solito porli sul frigorifero, è meglio pensare ad un’altra collocazione. Mettere i magneti sul frigorifero fa sì che la cucina appaia più disordinata. Perciò, appendi una lavagnetta magnetica e apponi lì tutti i tuoi magneti.

Gli specchi

Prova a collocare uno specchio molto grande, per dare profondità ad una stanza. Un trucco usato da molti che permette di raddoppiare la percezione dello spazio intorno.

Tono su tono

Se il pavimento, le pareti ed il soffitto hanno lo stesso colore, i confini netti tra le dimensioni verranno aboliti. Perciò, laddove è possibile, sceglie lo stesso colore per dare una percezione più ampia di tutti gli ambienti.

Lampadario o faretti?

In una stanza piccola, un lampadario importante dal punto di vista delle dimensioni, non è la scelta giusta. Meglio scegliere dei faretti da integrare nella controsoffittatura.