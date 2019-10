Una soluzione sana e naturale che ti consente di far sparire i capelli bianchi e di migliorare la salute dei tuoi capelli. Ti spieghiamo come fare.

Non puoi fermare i capelli quando iniziano a diventare grigi, ma puoi colorarli per conferirti un aspetto più giovanile. I coloranti per saloni e negozi contengono sostanze chimiche aggressive che potrebbero indebolire i capelli o causare irritazioni alla pelle. Se sei sensibile a questi coloranti, prova a usare il caffè come alternativa più naturale.

Come coprire i capelli grigi e bianchi

Fagioli macinati e granelli di caffè istantaneo possono macchiare temporaneamente i capelli di un marrone scuro. Questo è un buon modo per tingerli e, se non ti piace il risultato, il caffè si sciacqua facilmente.

Passo 1

Preparare una caffettiera molto forte, quindi lasciare che raggiunga la temperatura ambiente. Bagnate e lavate i capelli come al solito. Versa il caffè raffreddato lentamente sopra la testa mentre sei sotto la doccia.

Massaggia le radici, fino alla punte dei tuoi capelli. Ripeti fino a quando non hai usato tutto il caffè. Copri la testa con una cuffia da doccia, aspetta per circa 20 minuti minuti e poi risciacqua il caffè dai capelli con acqua fredda.

Ripeti questo risciacquo del caffè due volte a settimana fino a ottenere la tonalità di marrone desiderata.

Passo 2

Riempi un flacone spray con un caffè nero forte. Bagnare i capelli con il caffè una volta alla settimana dopo lo shampoo, quindi pettinare dalle radici alle estremità. Lasciare riposare il caffè per 10-20 minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida e pulita.

Passo 3

Prepara una miscela di due parti con balsamo e caffè espresso. Mescolare l’espresso fino a quando il balsamo diventa marrone. Applicare il balsamo come al solito dopo lo shampoo. Indossare una cuffia da doccia, quindi risciacquare con acqua pulita dopo 15 o 20 minuti.

Ingredienti che ti serviranno per cancellare i capelli bianchi

Di seguito i pochi e semplici ingredienti di cui dovrai dotarti:

Caffè macinato

Macchina per il caffè

Cuffia da doccia

Bomboletta spray

Balsamo

Caffè espresso

Puoi anche usare il tè nero per scurire i capelli. Riponi una bustina di tè nero in acqua molto calda finché il liquido non diventa marrone. Lascia raffreddare il tè, quindi risciacqua i capelli con esso. Risciacquare i capelli con acqua fredda, ma non fare lo shampoo.

Avvertimento: Il caffè non colorerà i tuoi capelli in modo permanente. Se i capelli si bagnano, la colorazione si asciugherà. Questo può macchiare vestiti o altri tessuti.