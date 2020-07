Come decorare il tuo giardino con la pietra naturale: 3 idee semplici...

3 idee semplici fai da te per decorare il tuo giardino con la pietra naturale: sarà meraviglioso ad originale, diventerà la vostra zona della casa preferita.

Avete mai pensato di allestire il vostro giardino con delle pietre naturali per creare dei sentieri o delle zone dalla bellezza naturalistica per dargli un tocco di originalità e movimento?

È possibile farlo ed è anche semplicissimo, basta usare la pietra naturale e una buona dose di fantasia.

Questa pietra si presta in modo particolare per decorare gli ambienti esterni poiché si adatta a qualunque ambiente e struttura: la sua anima morta sarà rivitalizzata dal energetico colore verde del prato e dai colori sgargianti di piante e fiori che sceglierete!

Potreste creare dei passaggi sull’erba che vi indirizzino ad una particolare verso l’entrata di casa oppure delle zone suggestive date dal connubio pietra naturale e fiori colorati.

Non c’è limite alle splendide decorazioni eleganti e fascinose che potreste inventare.

Qui di seguito qualche piccolo suggerimento: 3 idee semplici fai da te per decorare il tuo giardino con la pietra naturale.

Decorare il giardino: quali pietre scegliere?

Non c’è una grandezza e una tipologia di pietra naturale che dovreste preferire, dovrete lasciarvi guidare dall’intuito e dalla fantasia.

La fantasia e l’estro creativo saranno il motore delle scelte decorative più azzeccate ma avere un certo occhio per l’accostamento dei materiali e la scelta dei colori vi sarà di aiuto.

Potete scegliere a vostro piacimento quale dimensione preferite, se usare pietre lisce o ruvide, geometricamente tagliate oppure grezze senza una forma precisa.

Abbellire il giardino con la pietra naturale: 3 idee

La prima idea è la più semplice e intuitiva: creare dei sentieri tracciati in giardino oppure delimitare delle aree e decorarle all’interno con piante e fiori.

Se le utilizzerete per ricreare dei sentieri assicuratevi che siano ben saldate al terreno e prediligete quelle lisce ma con la superficie porosa in modo che non siano troppo scivolose.

Potreste anche ricreare delle sedute o delle panchine che serviranno per sedersi tanto quanto appoggiare qualunque oggetto, vaso di fiori o utensile da manutenzione.

Procedete in questo modo:

Impilate delle pietre di ugual dimensione e tipologia creando due colonne alte mezzo metro o poco più. Dovranno essere ben attaccate e salde fra loro.

Procuratevi una tavola di legno liscia e sbordata, appoggiatela sopra facendola ben combaciare e il gioco è fatto

L’ultima idea è quella che più richiede fantasia ma vi regalerà delle elegantissime aree esterne! Consiste nel ricreare degli angoli di foresta e bosco nel giardino utilizzando anche piante, fiori, alberi e fontane.

Queste incantate zone ricreate utilizzando pietre di varie dimensioni, piante e fiori abbelliranno l’ambiente esterno rendendolo vivo e movimentato, selvatico e anche esotico!

Avrete un pezzo della classica foresta incantata delle fiabe direttamente a casa vostra, basterà avere un po’ di immaginazione e fare gli accostamenti giusti.