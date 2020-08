Come curare calli e duroni ai piedi? Il metodo 100% naturale fai da te

Sei stanca di avere duroni e calli sui piedi? Il metodo veloce e 100% naturale fai da te per liberartene: scopri qual è e come si prepara in 5 minuti.

I calli e i duroni ai piedi sono un punto debole di donne e uomini, difficili da eliminare sai come liberartene?

Anche se i piedi sono una parte del corpo coperta quasi tutto il giorno e per quasi tutto l’anno non significa che non vada curata.

Calli e duroni sono un ispessimento dello strato più superficiale del piede e risultano sia antiestetici che fastidiosi. Vengono categorizzati come lesioni cutanee.

Vi starete domandando perché vengono calli e duroni sui piedi? Le motivazioni non sono poche:

sfregamento del piede contro il tessuto della scarpa non morbido

scarpe non allacciate

alluce valgo

sovrappeso

postura e camminata scorretta

stare troppo tempo in piedi

vesciche che scoppiano e si seccano

Scopri il metodo 100% naturale fai da te che te ne farà liberare velocemente: 5 minuti per prepararlo con ingredienti che hai sicuramente in casa.

Duroni e calli ai piedi: il rimedio eccezionale ed efficace

Tra le cause principali della comparsa di duroni e calli sui piedi troviamo proprio le calzature troppo strette e l’eccessiva pressione in alcune zone del piede.

Oltre ad essere antiestetici sono dolorosi e non ci fanno camminare nel modo corretto.

La loro comparsa è anche un segnale, in alcuni casi, di cattiva postura e camminata oppure di sofferenza del piede.

Essendo una difesa del corpo attuata per proteggere il piede da continui e ripetuti sfregamenti, compressioni e attriti basterà attenuare alcune abitudini per liberarsene.

Periodicamente e se necessario più spesso possibile dovreste usare questo rimedio per curarli.

Trascurare la cura dei piedi potrebbe arrecarvi non poco danno: scopri i 5 ingredienti che li renderanno morbidi, lisci e ben curati.

Rimedio fai da te 100% naturale: ingredienti uso e preparazione

Per curare calli e duroni poco inspessiti basterà trattarli con la pietra pomice periodicamente dopo aver immerso in piedi in acqua calda per almeno 10 minuti.

Invece se soffrite di calli e duroni recidivi e molto estesi provate ad applicare una crema emolliente anticallosità fai da te.

Ad azione antifungina e antibatterica sarà un toccasana per i vostri piedi doloranti: applicatela la sera prima dormire 3 volte a settimana.

Per realizzarla avrai bisogno di:

3 spicchi aglio

5 cucchiai di oliva

6 gocce di limone

1 cucchiaino di miele

Prendete una ciotola e schiacciate all’interno l’aglio sbucciate, unite il resto degli ingredienti e mescolate.

Quando avrà raggiunto la consistenza di una crema ben amalgamata applicatela sui piedi nelle zone interessate.

Indossate dei calzini e andate a dormire.

Il mattino seguente i piedi saranno molto più morbidi e meno doloranti!

Sciacquateli, cospargeteli di una crema idratante neutra e leggera per iniziare al meglio la giornata che vi aspetta.

A parte usare la crema anti callosità fai da te ricordatevi di fare spesso un pediluvio e usare la pietra pomice, i vostri piedi vi ringrazieranno.