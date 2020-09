6 dolori fisici cronici causati dalle emozioni negative e come curarli

Una parte del corpo è dolorante? Può significare che qualcosa nella tua vita non va: scopri la correlazione tra dolore fisico ed emozioni.

I dolori fisici ed emozioni sono legati da una connessione mente-corpo.

Una parte dolente del nostro organismo potrebbe significare che qualcosa nella nostra vita non va.

In base a dove provi dolore (collo, spalle, testa, stomaco…) scopri cosa dovresti cambiare nella tua vita per curarti senza assumere medicine.

Scopri almeno 6 dolori fisici scaturiti dalle emozioni negative e quali stati emozionali li provocano.

Connessione profonda tra dolori fisici ed emozioni

Gli studi scientifici che confermano la positiva correlazione tra dolore fisico e psiche sono moltissimi.

Emozioni e dolore fisico sono correlati: lo stress, la frustrazione, le delusioni e anche la tristezza possono essere così aggressive da scaturire nel corpo malessere e dolore.

È un dolore cronico che vi attanaglia e che soprattutto non ha cause fisiche ma emotive. Le emozioni negative sono deleterie per la mente e anche per il corpo: si riflettono sul nostro organismo provocandoci perfino dolori insopportabili.

Come curare il dolore pisco-fisico senza medicine

Esiste una ‘mappa psico-emotiva‘ che aiuta a comprendere esattamente il legame esistente tra parte del corpo dolorante ed emozione correlata.

Naturalmente prima di indagare sulle cause emozionali del nostro dolore fisico dobbiamo accertarci che non ci siano cause medico-biologiche e rivolgersi al proprio medico curante.

In base a cosa vi duole capirete quale emozione bisogna curare, cosa dovrete cambiare nella vita per star meglio.

Risolvete la situazione negativa nella vostra vita e automaticamente anche il dolore sparirà, senza uso di medicine.

6 dolori fisici causati dalle emozioni

1.Mal di gola

Se avete mal di gola probabilmente ci sono delle parole non dette che bruciano e provocano questa sensazione. L’incapacità di dare libero sfogo alle parole e alle emozioni può essere pesante da sopportare.

Le parole soffocate esplodono e provocano mal di gola. Invece di tacere e tenere tutto dentro è meglio esprimersi sempre.

Non soffocate parole ed emozioni, troveranno sempre il modo di venir fuori in un modo o nell’altro.

2.Mal di testa

La testa è la sede del pensiero, in essa risiede il cervello ovvero il centro nevralgico di tutte le emozioni.

Un mal di testa può significare tante cose: eccessivo stress, troppi problemi da gestire, paura, sovraccarico emozionale, troppi pensieri e responsabilità a proprio carico.

Senza dubbio accusare cronici mal di testa è sintomo di squilibrio nella vostra vita.

3.Collo dolorante

Il collo è la parte del corpo che sostiene la testa, è una delle più flessibili. Accusare dolori al collo significa perdita di flessibilità nell’affrontare problemi o pesantezza eccessiva dei pensieri.

Spesso si associa questo dolore anche alle delusioni e al mancato perdono: sbagliare è umano e perdonare lo è ancor di più. Il rancore vi spezzerà cuore, collo e stomaco: vi logorerà.

4.Bocca e denti

Bocca e denti doloranti possono indicare una paura nei confronti della vita, paura di dire qualcosa di sbagliato o anche una forte insicurezza.

Tutti abbiamo il diritto di essere felici, non dovremmo mai aver paura di rivendicarlo a parole e con i fatti.

5.Stomaco

Se si accusano dolori lancinanti allo stomaco qualcosa non è stato ben digerito e non si sta parlando della cena. Un classico boccone amaro può provocare questo malessere.

Sentito mai parlare di gastrite emotiva? Le emozioni negative che scaturiscono mal di stomaco sono: fare o dire qualcosa di cui ci pentiamo senza scusarsi, mantenere a lungo segreti importanti, dire bugie, accettare situazioni che in realtà non sopportiamo, essere troppo sotto stress.

6.Pancia e intestino

La pancia e l’intestino che non sono regolari, attacchi improvvisi di colite o forte aerofagia sono sintomi causati da stress emotivo.

Vi è mai capitato di dover andare di corsa in bagno poco prima di un evento importante come un esame o un meeting? L’eccessivo carico di stress può essere micidiale.

Non sono solo questi i dolori causati dalle emozioni negative, ce ne sono quasi 20 elencabili: scoprili tutti.