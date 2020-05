Come creare il proprio avatar su Facebook

L’avatar di Facebook rappresenta un’immagine virtuale da poter utilizzare su diversi social. Vediamo insieme come crearla.

La creazione del proprio avatar su Facebook è possibile grazie ad uno degli ultimi aggiornamenti del popolare social network.

Un alter ego virtuale

Gli avatar sono arrivati anche su Facebook. Dopo aver spopolato su Snapchat prima e su Apple (attraverso Memoji) poi, gli alter ego virtuali sono sbarcati anche su Facebook. Gli avatar serviranno per rendere più divertenti e colorate le conversazioni. Ciò avverrà non soltanto sul popolare social network ma anche su Whatsapp per esempio.

Come crearlo

Per poter realizzare il proprio avatar, è necessario avere un profilo su Facebook, naturalmente. Successivamente, si può andare nella sezione commenti, sotto qualsiasi post, per trovare l’icona emoticon. Da lì, si può cliccare sull’opzione crea il tuo avatar.

Dopo questo passo, in poi, la situazione diventa molto più divertente poiché si inizierà a creare il proprio alter ego virtuale. Bisognerà scegliere il colore della pelle e, via via, tutte le altre caratteristiche: dai capelli, al colore degli occhi.

A questo punto non resta che sbizzarrirsi, creando la propria immagine come si preferisce: si scelgono anzitutto il colore della carnagione e il taglio di capelli, quindi si passa alla forma degli occhi, delle sopracciglia, bocca e naso. Si potranno scegliere anche gli abiti da indossare.

Il tuo avatar diventerà un’immagine profilo oppure come adesivo su Messenger. Se dovessi cambiare taglio di capelli o modello di occhiali potrai sempre modificare il tuo avatar a piacimento.

Buon divertimento!