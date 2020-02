Come conservare l’aglio per molto tempo senza farlo puzzare

Ti chiedi spesso come conservare l’aglio in casa? Ecco tutti i consigli e qualche segreto delle nostre nonne da applicare subito!

Ci sono molti alimenti che hanno necessità di una attenzione particolare. Come conservare l’aglio al meglio? Vediamo insieme come facevano le nostre nonne e come preservare l’ortaggio a lungo.

Che cos’è l’aglio?

Questo ortaggio è da sempre uno degli ingredienti più utilizzati in cucina per arricchire i piatti ed è anche un prodotto naturale benefico per la nostra salute. Devi sapere che appartiene alla famiglia delle Liliacee e la sua crescita avviene sotto terra.

La sua particolare e nota “testa” è composta da più spicchi che, se piantati, danno origine a nuove piante.

Questo ingrediente risale ai tempi antichissimi, utilizzato già dagli Egizi nel III millenio a.C. per poi passare nelle mani dei Greci e successivamente Romani, Cinesi e Idiani.

Non utilizzato solo come ingrediente culinario ma anche per le sue mille virtù, non tutte quante conosciute e/o impiegate nell’era moderna.

I benefici dell’aglio

I benefici di questo ortaggio sono innumerevoli, nonostante molte persone non tollerino il suo gusto e il suo odore. Per esempio lo puoi usare per prevenire l’influenza, oppure disinfettare un intestino compromesso, lenire le ferite e contrastare il raffreddore.

I suoi principi attivi sono efficaci e contiene:

allicina

zolfo

vitamine del gruppo B

I professionisti del settore evidenziano inoltre le sue proprietà digestive, regolatrici per il colesterolo, antisettiche, carminative ed espettoranti.

Questo ortaggio lo possiamo quindi identificare come un grande alleato dell’intestino, apparato cardiovascolare e apparato respiratorio.

Come conservare l’aglio

Ma oltre alle tante proprietà e benefici, ti starai chiedendo come conservarlo dopo il suo acquisto. Uno dei suoi difetti peggiori, come le patate e le cipolle, è la possibilità di germogliare proprio se la conservazione non viene svolta nella maniera più corretta.

Il posto ideale sarebbe la cantina, ma se non hai questa disponibilità allora potrai optare per un posto in casa lontano dall’umidità – calore e luce diretta. Per esempio, puoi pensare ad un mobile che hai in cucina che possegga le caratteristiche sopra elencate.

La temperatura ideale di conservazione è di 10°C, per questo motivo durante l’inverno ti consigliamo di tenere il prodotto fuori sul balcone oppure direttamente in casa. In estate invece è preferibile che l’ortaggio venga conservato in frigorifero (le temperature alte possono portare alla muffa e prolificazione dei batteri).

Un consiglio: le teste d’aglio le puoi anche mettere dentro le buste del pane (quelle di carta) che mantengono la giusta temperatura e tengono lontano umidità e luce.

Una differenza per gli spicchi d’aglio senza buccia, che dovranno essere conservati in un contenitore chiuso dentro al frigorifero e consumati in pochissimi giorni.

Ricordati sempre che dopo l’acquisto è preferibile consumare questo ortaggio entro due mesi se non aperto. In caso contrario, dovrà essere utilizzato entro due settimane, per non incorrere a muffe e batteri dannose per la tua salute.