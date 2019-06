Giorni di fuoco: ecco come sopravvivere alla calura estiva

Questi trucchi intelligenti ea basso costo ti aiuteranno a mantenere la calma quando fa caldo.

Respira in stile yoga

La prossima volta che ti senti surriscaldato, fai qualche minuto di respirazione yogica. “Non puoi fare yoga se non fai respiri profondi” dice il dottor Nikola Djordjevic, di Medalerthelp.org.

“La corretta respirazione è il modo naturale per avviare il raffreddamento dei nostri corpi. Raggiungere un ritmo respiratorio costante può farci sentire più freschi“.

Art of Living ti consiglia di arricciare la lingua tirando entrambi i lati verso l’alto verso il centro, quindi inspirare attraverso la bocca. Trattenere il respiro ed espirare lentamente attraverso il naso. Ripeti da cinque a dieci volte.

Bevi su un po’ di tè alla menta

Preparare una teiera di tè alla menta, quindi mettila in frigo. Una volta che è bello e freddo, versarne un po’ in un flacone spray e spruzzatelo addosso.

Il mentolo nel tè ha proprietà rinfrescanti e darà alla tua pelle una sensazione delicata.

Accendi alcune luci a LED

L’interno della tua casa può essere bollente nei giorni più caldi. Un altro modo per battere il calore è riconsiderare la tua illuminazione.

Accendi alcune lampadine a LED. Si sa che producono meno calore rispetto alle normali lampadine, dice il dott. Djordjevic. Il semplice cambiamento può fare una grande differenza se hai molte lampade e luci nelle tue case.

Crea il tuo climatizzatore

Congelate un paio di bottiglie d’acqua e mettetele davanti a un ventilatore da pavimento o da tavolo e godrete di una brezza molto più fresca con il vostro condizionatore d’aria improvvisato. Una scodella di acqua ghiacciata può essere anche una valida alternativa.

Mangia del cibo piccante

Se stai già sudando, perché vorresti sudare di più? ll professore di scienze alimentari alla Penn State University, Luke LaBorde offre questa risposta: mangiare cibi piccanti aumenta la circolazione sanguigna e fa sudare, quindi ti sentirai più fresco man mano che il sudore si asciugherà. Il dottor Oz spiega che la capsaicina nel peperoncino incoraggia il corpo a sudare di più senza aumentare la temperatura corporea.

Crea i tuoi impacchi di ghiaccio

Nessun impacco di ghiaccio nel congelatore? Creane uno tuo. Prendi una o due tazze di riso, mettile dentro una calza di cotone e, infine, nel congelatore.

Applicare l’aloe vera

Sai che l’aloe vera è uno dei modi per lenire naturalmente le scottature. Bene, le sue proprietà di raffreddamento funzionano anche per aiutarti a battere il calore.

Basta applicare un po’ di gel di aloe vera e il tuo cervello riceverà il messaggio per abbassare la temperatura corporea, dice il dott. Djordjevic.

Dormi su lenzuola ghiacciate

Raffredda il tuo letto piegando lenzuola e federe, mettendole in sacchetti di plastica e attaccandole nel congelatore per alcune ore, raccomanda Mother Nature Network.

Puoi anche congelare il tuo pigiama! Dice il dott. Djordjevic. Quindi prepara il letto prima di andare a dormire per sogni dolci (e freddi).

Raffreddare il materasso

Metti gli impacchi di ghiaccio morbido sopra il materasso e sotto le lenzuola; prova sotto le gambe, il collo o la parte bassa della schiena per il massimo comfort.

Ricordi quel pacchetto di ghiaccio che hai fatto? Real Simple suggerisce anche di congelare una calza di cotone piena di riso, quindi di infilarla tra le lenzuola. Il riso manterrà un brivido più a lungo.

Prendi un cuscino di grano saraceno

Le tue lenzuola non sono fatte per ogni stagione e potrebbero trattenere il calore inutile mentre dormi, dice Jamie Bacharach, un agopuntore autorizzato per Maple Holistics.

Cambia il cuscino normale per un cuscino di grano saraceno che non trattiene il calore del tuo corpo e ti manterrà fresco per tutta la notte.

Fai una bella doccia

Quando tutto il resto fallisce, fai frequenti docce fredde per mantenere la temperatura corporea bassa e eliminare il sudore.