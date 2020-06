TEST: come cammini? La risposta svela cose di te che non ti...

Test personalità: il modo in cui cammini svela tanto di te, del tuo modo di fare nella vita di tutti i giorni, cose che non avresti mai immaginato.

Attraverso l’analisi del linguaggio del corpo è possibile ottenere una serie di informazioni riguardanti il comportamento da noi assunto all’interno della società. Con questo semplice test, in base al modo in cui siamo soliti camminare, è possibile scoprire i tratti caratteristici della nostra personalità.

A quale immagine somigli di più quando cammini? La 1, la 2 o la 3?

Test: Il modo di camminare

Osserva con attenzione la figura proposta e rispondi a questa semplice domanda. A quale omino somigli di più quando cammini? Di seguito, i profili corrispondenti:

La tua camminata somiglia alla figura 1

Se il tuo modo di camminare corrisponde al primo omino in figura, significa che sei una persona che ama far festa e divertirsi. Ami regalare sorrisi alle persone che ami e ti piace passare del tempo con loro. La tua energia e il tuo essere ottimista mettono di buon umore proprio tutti.

I tuoi cari non possono fare a meno di te perché sei un raggio di sole nelle loro vite. Non smettere mai di essere la bella persona che sei ma cerca di capire quando è il momento giusto di scherzare, altrimenti qualcuno non ti prende sul serio.

La tua camminata somiglia alla figura 2

Se quando cammini assomigli alla figura 2, significa che sei una persona che preferisce tenersi tutto dentro e, difficilmente, parla dei suoi problemi con gli altri. Questo, a volte, ti rende particolarmente nervoso in quanto l’ansia da gestire è davvero troppa. Sei sensibile ed emotivo, sai perfettamente come approcciare con gli altri senza ferire i loro sentimenti.

Queste è una delle caratteristiche apprezzata dalle persone che ti circondano. Un consiglio? Prova ad avere più sicurezza in te stesso perché hai tutte le carte in regola per raggiungere il successo.

La tua camminata somiglia alla figura 3

Se quando cammini assomigli alla figura 3 , significa che sei una persona che non si ferma mai. Non ami affatto la monotonia e cerchi di vivere intensamente ogni momento della vita quotidiana. Sei determinato e deciso: punti all’obiettivo senza farti fermare e condizionare da ciò che pensano gli altri.

N.B. : Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

Se non sei soddisfatto/a puoi provare anche il test delle emoticon che è davvero molto efficace:

