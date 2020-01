Per un bucato che più bianco non si può non c’è bisogno di utilizzare detersivi o stratagemmi costosi. In questo articolo imparerai tutti i rimedi della nonna utili a sbiancare il tuo bucato.

Basta un po’ di attenzione e qualche rimedio naturale per rendere bianco il bucato di tutti i giorni.

Bucato bianco, gli ingredienti naturali per ottenerlo

Per un bucato che più bianco non si può recitava un famoso spot anni ’90. Eppure non è così facile ottenere un bucato bianco o far tornare a nuova luce dei capi ormai ingrigiti dai vari lavaggi o dal tempo. Per poter recuperare il candore di quando sono stati acquistati, alcuni capi hanno bisogno di essere trattati con alcuni stratagemmi durante il lavaggio.

Sì, stiamo parlando proprio dei rimedi della nonna, quelli che funzionano (quasi) sempre ma che spesso vengono sottovalutati. Ecco i tre ingredienti naturali di cui avremo bisogno:

bicarbonato

aceto

limone

Procedimento

Una volta reperiti gli ingredienti, avrai bisogno anche del tuo classico detersivo, meglio se in polvere. Inoltre, sarà utile il lavaggio a mano, in una bacinella. Mescola dell’acqua con del detersivo e aggiungi mezzo bicchiere di bicarbonato. Successivamente, immergerai i tuoi indumenti. Il procedimento, avrà più effetto se laverai un capo alla volta. Lasciatelo in ammollo per un po’ e poi procedete al consueto lavaggio.

Per il lavaggio con l’aceto non sarà necessario aggiungere il detersivo. I capi andranno lasciati in ammollo nell’aceto bianco per la durata di una notte. Al mattino, procedete al lavaggio.

Se decidete di utilizzare il metodo del limone, i suoi spicchi andranno bolliti in acqua. Il composto ottenuto andrà versato in una scodella. Inserite l’indumento, ad esempio, una t-shirt bianca, e dopo qualche minuto di ammollo, procedete al lavaggio.