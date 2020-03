Avere piedi belli e morbidi come quelli di un bambino? Ecco come ottenerli, usando 5 semplici ingredienti.

I piedi sono esposti soprattutto in primavera e in estate, in quanto li esibiamo in graziosi sandali. Come renderli belli e morbidi? Scegliendo 5 ingredienti naturali.

1. Bicarbonato di sodio

Sappiamo tutti che il bicarbonato di sodio è un miracoloso ed è tempo di ribadire questo punto ancora una volta con questo potente esfoliante. Tutto ciò che serve è:

3 parti di bicarbonato di sodio;

1 parte d’acqua.

Mescola gli ingredienti in una ciotola e applicali sui piedi. Massaggiali, prestando particolare attenzione a talloni, dita dei piedi e calli (se ce ne sono).

Se la pelle è troppo secca, utilizzare una pietra pomice o una lima per piedi. Al termine, sciacqua i piedi con acqua calda e applica un po ‘di crema idratante.

Un altro uso per bicarbonato di sodio è un pediluvio. Non c’è niente di più semplice: basta riempire un contenitore adeguato con acqua calda, aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, mescolare e immergere i piedi lì per 10 minuti.

Quindi sciacquali con acqua e applica la tua crema idratante preferita.

2. Aceto di mele

L’aceto è più di un rimedio per la pelle secca: se combinato con il colluttoro, può ammorbidire i calli. Per preparare questo ammollo, avrai bisogno di:

1 parte di aceto di mele

1 parte di colluttorio

2 parti di acqua calda

Mettere a bagno i piedi per non meno di 10 minuti e non più di 20 minuti, asciugare e quindi esfoliare la pelle con una pietra pomice o una lima.

Un altro modo in cui puoi usare l’aceto per combattere i calli è immergere un batuffolo di cotone nell’aceto, applicarlo sulla zona, fissarlo con una benda adesiva e andare a letto.

Rimuovere il cuscinetto al risveglio ed esfoliare la pelle. Ripetere se necessario.

3. Olio d’oliva

L’olio d’oliva si limita a svolgere il suo ruolo di ottimo idratante naturale, quindi non ci sono ricette qui: basta applicarlo ai piedi prima di dormire e indossare un paio di calzini di cotone.

Se hai del tempo libero, coccola i tuoi piedi con un massaggio. Strofina delicatamente l’olio, prestando particolare attenzione alle aree più difficili.

Non dimenticatevi di ripetere questa procedura regolarmente per risultati piacevoli e permanenti!

4. Miele

Il miele è anche un ottimo idratante da solo: “intrappola” l’umidità all’interno della pelle, rendendola – così – bella e morbida.

Puoi preparare un ammollo per i piedi fatto di miele (1 tazza di miele per 4 litr/ 3 litri di acqua calda, immergere 15 minuti) e completare il tutto con uno scrub al miele:

1/4 tazza di zucchero di canna

2 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiai di miele

3 gocce di olio di menta piperita

Mescolare accuratamente tutti gli ingredienti in una ciotola e massaggiare lo scrub su tutti i piedi, quindi risciacquare e asciugare con un asciugamano. Non dimenticate di idratare, ovviamente.

5. Latte

Vi siete annoiati di fare pediluvi a base d’acqua? In tal caso, ecco qualcosa di speciale per voi:

4 tazze di latte intero

2 manciate di bicarbonato di sodio

un paio di gocce del tuo olio essenziale preferito

un po ‘di musica rilassante

diverse candele.

Riscalda il latte, ma non fino a quando non è troppo caldo. Versalo in una vasca per i piedi e lascia che il latte funzioni la sua magia per 10 minuti.

Dopodiché, prendi una manciata di bicarbonato di sodio e massaggia i piedi, prestando particolare attenzione alle zone dure.

Ripeti anche dall’altra parte. Quindi immergi di nuovo entrambi i piedi nel latte per altri 5 minuti.

Quando hai finito, risciacqua e asciuga i piedi coccolati e applica un po’ di crema idratante per completare il trattamento.

Sono piccole coccole per i tuoi piedi che ti garantiranno grandi benefici.