Qualche consiglio per avere maggiore spazio, anche se hai una casa o un appartamento piccoli.

In una città metropolitana, lo spazio è considerato un lusso. Spesso ci scervelliamo al fine di trovare il modo giusto per riporre tutti gli oggetti presenti in casa al fine di darle un aspetto curato, ma non sempre tale impresa è semplice.

Riporre capi di abbigliamento, oggettistica e prodotti vari all’interno di uno spazio ridotto può rappresentare davvero una sfida. Pertanto, c’è bisogno di qualche piccola dritta.

La luce giusta fa la differenza

Per dare maggiore profondità alla stanza, basta cambiare semplicemente le lampadine. Aggiungi più fonti di luce calda che valorizzeranno la tua area e si adatteranno ai tuoi gusti.

Curare gli ambienti

Quando sei circondato da quattro mura tutto il giorno, assicurati che abbiano un aspetto fantastico. Una nuova mano di vernice o, ancora più semplice, la carta da parati può fare miracoli.

Uno stile di arredamento contemporaneo da provare è compensare tre pareti dai toni neutri con una parete in stampe, trame o tonalità profonde. Ti sembrerà di entrare in una nuova stanza!

Aggiungere fotografie ed elementi di design

Ci sono poche cose che danno un tocco di stile alla casa e, fra queste, ci sono sculture, artefatti, fotografie e design, che possono trasformare il vostro spazio drasticamente.

Scegli un rivestimento resistente alle macchie o idrorepellente. Resisterà a tutte quelle fuoriuscite accidentali di vino e sarà più facile nella manutenzione.

Se rinnovare il pavimento è troppo oneroso, crea dei contrasti con tappeti e moquette. Sono il modo perfetto e temporaneo per dare un tocco di personalità ai tuoi spazi. La combinazione di pezzi crea un design interessante.

Pensa al divano

Abbellisci il tuo divano con cuscini eleganti caratterizzati da una tonalità sorprendente o paillettes, scegli alcuni cuscini che cattureranno gli occhi.

Soprattutto, assicurati che la tua casa emani una piacevole fragranza, che è il primo segnale sensoriale che gli ospiti noteranno quando entrano. Opta per una fragranza agrumata o floreale.