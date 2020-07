Come allenarsi con il cane: perché fitness con Fido ti fa bene

Come allenarsi con il proprio cane per rimanere in forma e dimagrire: le regole per una super passeggiata fitness insieme al vostro amico a 4 zampe.

Come allenarsi con il cane può farti rimanere sorprendentemente in forma e perfino dimagrire: i benefici per lui e soprattutto per te.

Allenarsi è faticoso, fare sport richiede grinta e dedizione che con il caldo estivo scarseggiano.

Non sempre ci va di allenarci, spesso inventiamo mille scuse anche per fare meno passi possibili durante il giorno.

E il cane? C’è perfino chi non lo porta fuori per pigrizia!

Per prendersene cura oltre ad amarlo e accarezzarlo è bene portarlo a spasso.

Fare sport, mantenersi attivi è necessario per il benessere del nostro organismo e anche per il vostro cane: unite l’utile al dilettevole.

Un bel giretto all’aria aperta con fido al guinzaglio, un po’ di corsa e un po’ di camminata farà benissimo a entrambi.

Scopri come allenarti al meglio con il tuo cane.

Allenarsi con il cane: benefici per lui e per te

Allenarsi con il cane all’aria aperta è una soluzione ottima per rimanere in forma e trascorrere del tempo col vostro amico a 4 zampe.

Il cane deve camminare tutti i giorni, da razza a razza varia la necessità di tempo e intensità ma non cambia il fatto che portarlo a spasso fa bene.

Se avete un cane performante potrete divertirvi a fare jogging con lui!

Fare sport con il vostro amico a 4 zampe all’aria aperta vi farà bene e anche lui ne godrà. Ecco alcuni importanti benefici:

ossigenerete cervello e muscoli

il cane si sgranchisce le gambe

potete aumentare i passi giornalieri e arrivare ai 10.000 consigliati

aumentate il metabolismo

aiutate il metabolismo del cane a essere attivo e in equilibrio

il vostro amico a 4 zampe potrà divertirsi con voi a scoprire tanti posti e odori stimolanti

potrete avere un’ora di tempo all’aria aperto da trascorrere con fido

se condurrete un alimentazione sana basata su un deficit calorico perderete peso

Fitness dog

In America è diventata una vera forma di allenamento quella con il proprio cane: Fitness Dog.

Si pratica tutto l’anno con il vostro fedele amico e divertirà sia lui che voi!

Servirà usare un guinzaglio e una pettorina appositamente pensati per questo allenamento, si trovano in qualunque negozio per animali oppure online.

Entrambi, passeggiando o correndo, avrete la stessa andatura grazie a questo guinzaglio: un capo attaccato al cane e un altro a voi.

Questo stabilità una connessione maggiore tra voi due rispetto alle classiche passeggiate.

Alcune regole importanti da non dimenticare mai se vi allenate col vostro cane: