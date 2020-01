Come abbinare i colori ed essere sempre perfette? I consigli per non...

Molto spesso, stando in piedi davanti al tuo armadio, ti sarai posta la domanda: come abbinare i colori dei capi che possiedo? Con i nostri consigli non sbaglierai più.

Abbinare i colori in modo furbo ti aiuterà a valorizzarti usando i capi che hai già nel guardaroba.

Come abbinare i colori

Spesso la complessa questione sul come abbinare i colori viene aggirata indossando un total black o una sola sfumatura. Invece, soprattutto nella moda, non c’è niente di più bello che uscire dalla propria zona di comfort vestendosi di colore. C’è chi sui colori ha basato la propria professione. Oggi, infatti, si parla tanto di armocromia ovvero lo studio dei colori e come questi stanno meglio alle persone sulla base dei propri tratti. Alcuni colori hanno la capacità di accentuare o minimizzare, infatti, i punti di forza o di debolezza di una persona.

Indossare il colore può rappresentare una sfida ma, con i nostri consigli, può essere più facile. Unico imperativo: lasciarsi andare.

La ruota cromatica

Esiste uno strumento quasi scientifico per poter abbinare i colori al meglio. Si tratta della ruota cromatica che aiuta a comprendere le relazioni tra le varie sfumature. Sono 12 i colori che la compongono. Si parte dai tre colori primari: blu, giallo e rosso, per poi sfociare nei colori da essi generati dalle loro combinazioni, ovvero i colori secondari. I secondari, combinati con i primari danno vita ai terziari. Ogni colore ha in comune qualcosa con quello dopo di lui, che è parte di quello dopo e così via per tutta la ruota.

Una volta individuati i colori, bisogna capire che essi sono composti da tonalità più luminose ed altre meno. Gli anelli della ruota posti al centro, evidenziano le tonalità di base, quelli più larghi le tinte d’ombra, quelli più piccoli le tonalità luminose (ovvero che contengono più bianco).

Per abbinare al meglio i colori, bisogna considerare la loro relazione: