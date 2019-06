Combattere l’ansia con l’estratto di lavanda

L’olio essenziale di lavanda è uno degli oli essenziali più popolari e versatili utilizzati in aromaterapia. Distillato dalla pianta di Lavandula angustifolia, l’olio favorisce il rilassamento e ritiene di trattare l’ansia, le infezioni fungine, le allergie, la depressione, l’insonnia, l’eczema, la nausea e i crampi mestruali.

La lavanda è un olio multiuso. Si presume che abbia proprietà antinfiammatorie, antimicotiche, antidepressive, antisettiche, antibatteriche e antimicrobiche, nonché effetti antispastici, analgesici, disintossicanti, ipotensivi e sedativi.

Benefici alla salute

L’olio essenziale di lavanda e le sue proprietà sono state ampiamente studiate. Ecco uno sguardo alla ricerca.

Ansia

Anche se attualmente mancano studi clinici su larga scala per testare gli effetti della lavanda sulle persone con ansia, una serie di studi dimostrano che l’olio può offrire alcuni benefici anti-ansia.

Diversi studi hanno testato gli effetti di riduzione dell’ansia della lavanda in popolazioni specifiche. Ad esempio, uno studio pubblicato su Physiology & Behaviour nel 2005 si è concentrato su 200 persone in attesa di cure odontoiatriche e ha scoperto che respirare il profumo di lavanda diminuisce l’ansia e migliora l’umore.

Insonnia

Diversi studi hanno dimostrato che l’olio essenziale di lavanda può aiutare a favorire il sonno e combattere l’insonnia.

Uno studio del 2015, pubblicato sul Journal of Complementary and Alternative Medicine, ha scoperto che una combinazione di tecniche di igiene del sonno e di terapia con olio essenziale di lavanda ha aiutato gli studenti universitari a dormire meglio della sola igiene del sonno.

Lo studio su 79 studenti con problemi di sonno riferiti personalmente ha anche rilevato che l’inalazione di lavanda prima di coricarsi ha migliorato l’energia diurna e la vitalità.

Possibili effetti collaterali

L’olio essenziale di lavanda può causare irritazione della pelle o una reazione allergica in alcuni individui. In caso di nausea, vomito o mal di testa dopo l’uso di lavanda, interrompere immediatamente l’uso.

Poiché il consumo di olio essenziale di lavanda può avere effetti tossici, questo rimedio non deve essere ingerito se non sotto la supervisione di un medico.

Dosaggio e preparazione

Non vi è alcuna quantità giornaliera raccomandata per l’olio essenziale di lavanda. Secondo i principi dell’aromaterapia, respirare il profumo di olio essenziale di lavanda o applicare l’olio essenziale di lavanda alla pelle trasmette messaggi al sistema limbico, una regione del cervello nota per influenzare il sistema nervoso e aiutare a regolare le emozioni.

Un approccio popolare prevede la combinazione di olio di lavanda con un olio vettore (come jojoba o mandorle dolci). Una volta miscelato con un olio vettore, l’olio essenziale di lavanda può essere massaggiato nella pelle o aggiunto al bagno.

È inoltre possibile cospargere alcune gocce di olio essenziale di lavanda su un panno o tessuto e inalare il suo aroma, o aggiungere l’olio a un diffusore di aromaterapia o vaporizzatore.

Cosa cercare

Quando si acquistano oli essenziali, cerca un fornitore che distilla il proprio materiale o che se ne occupi direttamente con distillatori affidabili e utilizza la gas cromatografia e la spettrometria di massa (GC/MS) per analizzare la qualità del prodotto.

Al momento dell’acquisto di olio essenziale di lavanda pura, controllare l’etichetta con il suo nome latino, Lavandula angustifolia. Nessun altro olio o ingrediente dovrebbe essere elencato. Se vedi un altro olio, come olio di cocco frazionato, olio di jojoba o olio di mandorle dolci, la lavanda è diluita e non dovrebbe essere usata in un diffusore.

Gli oli essenziali devono essere confezionati in una bottiglia di ambra o cobalto scuro e conservati al riparo dalla luce solare.