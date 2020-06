Coltivare basilico in vaso, trucchi e consigli per un buon raccolto

Il basilico è un’erba officinale molto utilizzata nella nostra cucina. Lo possiamo coltivare nel nostro giardino oppure in un vaso sul nostro balcone.

Il basilico è un’erba officinale che possiamo coltivare in vaso oppure nel nostro giardino e non può mancare nei nostri orti. È una pianta che teme il freddo, a soli 10 gradi potrebbe morire ed ama il sole. Non richiede particolari cure solo terreno umido ben concimato.

Coltivare il basilico

Il basilico è una pianta dalle molte proprietà, oltre all’aroma fantastico è in grado di allontanare le zanzare. Per coltivarlo avrete bisogno di un vaso ampio, pieno sole e costanza. Possiamo decidere di acquistare una pianta già pronta oppure partire direttamente dai semi. Si tratta di una pianta annuale che d’inverno secca e muore. Per coltivare il basilico, sarebbe meglio utilizzare un vaso di terracotta dalle medie dimensioni perché la pianta può raggiungere i 60 cm di altezza. Avrete bisogno di semplice terriccio universale per riempire i vasi o da mescolare con il terreno del giardino.

Versate in maniera uniforme i semi e ricoprite con uno strato di pochi centimetri nel periodo da febbraio/marzo fino ai primi di giugno. Posizionate il vaso in una zona abbastanza soleggiata ma non direttamente perché le foglie si bruceranno.

Serve molta umidità per permetter ai semi di germogliare. Per arrivare a questo scopo, mantenete la terra molto umida. Sarebbe meglio innaffiare la mattina, in quanto evitiamo uno shock termico che potrebbe impedire che i semi ci diano le piante. A questo punto potremo vedere le prime piantine in poco più di una settimana.

Potrete iniziare a raccogliere le piante dopo un mese circa, iniziando la raccolta dalle foglie più grandi che sono le più vecchie. Quando inizieranno a spuntare i fiori non aspettate, toglieteli subito perché si potrà permettere alla pianta di crescere ancora molto folta e robusta.