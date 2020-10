Colpito da un masso sull’A1, grave il consigliere Barcaiuolo

Il masso si sarebbe staccato dal ponte che attraversa l’autostrada. Il coordinatore di Fratelli d’Italia è ora ricoverato in prognosi riservata.

Autostrade per l’Italia ha annunciato l’avvio di verifiche sul tratto interessato dall’incidente.

Masso si stacca dal ponte e colpisce l’auto del consigliere

Drammatico incidente quello in cui è rimasto coinvolto ieri il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo. Come riferisce anche Il Giornale, l’auto su cui viaggiava il politico sarebbe stata presa in pieno da un masso, staccatosi da un ponte lungo l’A1.

Barcaiuolo viaggiava come passeggero dell’auto, quando l’enorme pietra, che pesava almeno una decina di chili, ha colpito la sua auto. A causare il distacco del masso, un camion che avrebbe staccato parte del giunto del ponte che attraversa il Panaro.

Sarebbero queste le conclusioni cui sono giunti gli agenti della polizia stradale, dopo i primi accertamenti. Il consigliere rimasto ferito viaggiava in auto con altre due persone. Il masso ha sfondato il finestrino, colpendolo in pieno al volto.

Le condizioni di Michele Barcaiuolo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, 22 ottobre. Sul posto sono immediatamente giunti sanitari del 118 che hanno soccorso il consigliere, che è stato poi trasferito all’ospedale di Boggiovara.

Barcaiuolo è tuttora ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono ritenute piuttosto gravi, ma il politico non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è giunto in breve tempo anche il personale della Società Autostrade per mettere in sicurezza il ponte.

Il lavoro è andato avanti anche questa mattina. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha espresso la sua vicinanza al consigliere.

“Forza Michele, siamo tutti con te!”

ha scritto la Meloni sul suo profilo twitter.