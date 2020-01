I colori di capelli più trendy del 2020 sono caldi ed avvolgenti, che rimandano ai dolci. Stiamo parlando del cioccolato e del caramello.

I colori di capelli per il 2020 sono dei passepartout e sono già stati scelti da diverse celebrities.

Cioccolato e caramello, i colori per capelli del 2020

I colori di capelli più trendy per il 2020 rimandano al dolce ed avvolgente tono del cioccolato e del caramello. Ad innamorarsene saranno soprattutto le brune. Del resto, sono già tante le celebrities che hanno deciso di arricchire la loro chioma con queste sfumature. Stiamo parlando di Meghan Markle, sua cognata Kate Middleton e la cantante Selena Gomez. Ma la lista potrebbe continuare. Le sfumature del cioccolato e del caramello sono ricche di sfumature che vanno dal ramato al dorato, ovviamente. Si tratta di nuance perfette per ottenere uno stile elegante e ricercato.

A chi stanno bene

Il castano cioccolato sta bene alle castane e può declinarsi sia in tonalità fredde, sconfinando nel cenere, che in quelle fredde se arricchito con pigmenti dorati. Secondo uno degli hairstylist più famosi di Hollywood, il castano cioccolato deve declinare più sul castano caldo che sul cenere. Al limite, dovrebbe avere un sottotono dorato per creare quella luminosità ricca che in molte ricercano. Le chiome color cioccolato illuminano le donne con le pelli diafane e avvolgono quelle con la pelle più olivastra. Ecco perché può essere una scelta valida per tutte.

Il castano caramello è un castano con un sottotono più chiaro. E’ considerato come una variante più dinamica e moderna. Una vip che lo porta da tempo e che lo ha reso famoso è Belen Rodriguez. Con questo colore si possono mettere in evidenza i tratti latini e gli occhi scuri. Con il castano caramello si possono realizzare delle schiariture molto particolari. No, se ve lo stavate chiedendo, lo shiatush non va più di moda!