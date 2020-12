Colore dell’anno 2021: Pantone ha scelto due tonalità

Il colore dell’anno 2021 non è uno solo. Pantone ne ha scelti ben due. Era accaduto soltanto nel 2016.

Non un colore dell’anno 2021 ma ben due che, apparentemente sembrano completamente scollegate tra di loro.

Due tonalità che sembra non c’entrino nulla

Il colore dell’anno 2021 non è uno ma sono due. Il Pantone Color Institute ha fatto questa scelta per la seconda volta. La prima volta era stato fatto nel 2016 (Rosa Quarzo e Serenity). Si tratta di due colori apparentemente in contrasto tra di loro. In realtà, sono due toni che rispondono al momento storico che stiamo vivendo.

Lo stesso Pantone, descrive le due tonalità come un matrimonio di colori che cercano di inviare un messaggio di forza, speranza.

Quali sono

Il colore PANTONE® 17-5104 Ultimate Gray, è una tonalità di grigio, altamente calmante che porta stabilità alla mente ma anche serenità. Per quanto riguarda il PANTONE 13-0647 Illuminating, è una tonalità di giallo che evoca il sole caldo e gli agrumi rinvigorenti, come il limone.

Tutti e due servono ad uno scopo ben preciso: il grigio evoca la solidità, il giallo la speranza. La combinazione tra i due è una vera e propria dichiarazione, influenzata dalla pandemia ma anche dalle proteste Black Lives Matter che ha avuto luogo nel 2020.

Due colori indipendenti che rappresentano quanto le persone abbiano bisogno le une delle altre, in un anno in cui, il distanziamento sociale è diventato un mantra.

Negli anni passati, la scelta del colore dell’anno avveniva dopo che gli esperti avevano trascorso l’anno a viaggiare in giro per il mondo. Durante i loro viaggi, scovavano tonalità e tendenze che sarebbero confluite nella loro scelta. Quest’anno, in virtù della sicurezza, quei viaggi sono venuti meno e la ricerca delle tendenze è avvenuta online.

I colori di pantone hanno l’obiettivo, anche quest’anno di rappresentare la cultura del momento in cui noi stiamo vivendo.