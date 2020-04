Colorare i barattoli di vetro, le tecniche per avere il risultato migliore

Colorare i barattoli di vetro è un’occupazione molto divertente e semplice. Ecco alcune tecniche per poterlo fare con pochi accorgimenti.

Possiamo colorare i barattoli di vetro per renderli un interessante oggetto di design per arredare in modo creativo la nostra casa. Sicuramente in casa abbiamo tutto l’occorrente per poter svagare la nostra mente in questo periodo di lockdown.

Piccoli accorgimenti per colorare i contenitori di vetro

L’ideale sarebbe avere i colori per il vetro, ma ottimi effetti possiamo averli con pittura acrilica, tempere ma anche coloranti alimentari.

Colori alimentari

Gli ingredienti sono pochi:

una ciotolina o un bicchiere per mescolare il colore

il contenitore scelto

10 cucchiai di colla vinilica, che una volta asciugata diventerà trasparente

Un quarto di bicchiere d’acqua, meglio se tiepida. Non è obbligatoria, ma aiuta a sciogliere meglio il colore

colori alimentari liquidi o in polvere, che dobbiamo dosare in base a quanto intenso vogliamo il colore

pellicola o alluminio

carta di giornale o altro per non sporcare dove lavoriamo

Nella ciotola versate la colla vinilica e l’acqua. Mescolate in modo che sia la soluzione sia liscia. Aggiungete il colore, la quantità dipende dall’intensità che desiderate avere. Se volete una tonalità tenue, dovrete mettere poco colore, mentre aumentate la quantità per avere maggiore intensità.

Mescolate con cura e dopo versate la mistura nel vasetto. Mettetelo orizzontale e fate girare con delicatezza, in modo che la mistura ricopra le pareti del vasetto. Una volta coperto tutto, chiudiamo il barattolo con la pellicola trasparente o l’alluminio. Mettetelo a testa in giù, in modo che l’eccesso di colore, possa scolare.

Lasciamo asciugare per un paio di giorni, girando di tanto in tanto il vaso, in modo che il colore risulti omogeneo. Se non volete aspettare, coprite il barattolo con l’alluminio e cuocete in forno a testa in giù a 170° per 20 minuti. Mi raccomando, mettete il barattolo nel forno freddo in modo che raggiunga la temperatura in modo graduale e fate raffreddare dentro il forno, per evitare le rotture.

Le vernici, tempere e colori

In questo caso non dovrete mettere in forno il barattolo. Il procedimento è simile, soltanto dovrete usare il tipo di tinta scelta, semplicemente diluendo il colore per riuscire a ricoprire meglio la superficie.