La Colombia è il quarto paese del pianeta più afflitto dalla deforestazione, ma ultimamente le cose sembra (per fortuna) che stiano cambiando

Spesso si sente dire che l’essere umano è superiore per intelletto a tutti gli altri esseri viventi, compresi i vegetali: in realtà, nessun essere umano è in grado di produrre ossigeno, essenziale per la vita.

Eppure, se il numero di nascite ha subito un impennata negli ultimi anni, il numero degli alberi, produttori d’hoc d’ossigeno, nell’ultimo periodo è risultato in brusco calo.

In Colombia cala la deforestiazione, la prima volta dal 2016

In particolar modo in Colombia, dove la deforestazione è aumentata in seguito all’ accordo di pace tra il governo colombiano e i guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), portato a compimento nel 2016.

Tuttavia, tra la marmaglia di notizie terribili che si affollano sul web circa il cambiamento climatico e la diminuzione radicale della vita vegetale, pare ci sia un dato positivo all’orizzonte: in Colombia la deforestazione ha subito un calo per la prima volta dal 2016.

La notizia è stata divulgata dall’Istituto di idrologia, meteorologia e studi ambientali della Colombia e ha immediatamente riacceso la speranza che qualcosa possa davvero cambiare e che tutto questo allarmismo fisico e virtuale serva realmente a riattivare la sensibilità della gente.

Certo, non si parla di un calo vertiginoso o particolarmente degno di nota: vi è una diminuzione che ruota attorno al 10% rispetto all’ultimo dato registrato nell’anno 2017.

Infatti, i numeri appaiono comunque allarmanti: se rispetto al 2017 c’è stato un lieve miglioramento, facendo un confronto con gli anni precedenti al 2016 il disboscamento è andato peggiorando.

Uno dei problemi più gravi, che affligge da lunghi periodi la Colombia, sono proprio gli incendi: vi è stato infatti, in pochi anni, un rilascio di circa cento milioni di tonnellate di CO2.