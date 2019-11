Il Collegio, quanto guadagnano i bambini del reality: bufera sul web, interviene la produzione

Attualmente si sta svolgendo la quarta stagione del Reality più seguito del momento, di cui emerge solo ora il retroscena choc: ‘Ci hanno pagato per farlo’. Ecco cosa è accaduto

ll Collegio è uno dei Reality più seguiti del momento che quest’anno giunge alla sua quarta edizione. L’esperienza propone a un gruppo di ragazzini ‘ribelli’ l’esperienza di rivivere nei collegi in voga negli anni ’60.

Un’iniziativa che ha incuriosito i telespettatori italiani, i quali hanno visto nel fortunato format, la possibilità di far riflettere i giovani d’oggi circa alcuni valori come il rispetto verso gli altri in particolare verso la figura dell’insegnante, che al giorno d’oggi pare abbia assunto altre connotazioni.

Ma cosa si nasconde? E’ tutto reale ciò che vediamo? Emerge a tal proposito verità choc sul format. Scopriamo di più.

Il Collegio, ex allieva fa una rivelazione choc: ‘Ci hanno pagati per farlo’

A parlare è una delle ex allieve del ‘Collegio’ più famoso d’Italia. Si Tratta di Beatrice Cossu la quale rivela che i partecipanti al reality percepiscono un ritorno economico per la loro partecipazione.

Seppur esiguo, perchè pari a 50 euro settimanali per 4 settimane, i ragazzi sarebbero stimolati alla partecipazione oltre che per la ‘visibilità’ anche da piccolo rimborso spesa:

‘A dire la verità ci hanno pagato 50 euro per ogni settimana che noi rimanevamo all’interno del Collegio’

poi prosegue e conclude:

‘Non essendo attori non avevamo un cachet. Eravamo dei ragazzi normali che vivevano una vita normale, quindi non avevamo un compenso alto’

La notizia ha un po scosso il pubblico da casa, il quale non si aspettava minimamente che ci fosse una ricompensa economica per i ragazzi partecipanti al reality (l’articolo prosegue dopo la foto).

Si accende la polemica dopo la dichiarazione di Beatrice Cossu

Ed è subito polemica sul web dopo la dichiarazione di Beatrice Cossu.

Molti non ritengono idoneo il concetto di versare un compenso economico seppur di piccola entìtà ai ragazzi i quali dopo la fine del Reality grazie alle ospitate a eventi e manifestazioni riescono a a guadagnare molto più che 50 euro la settimana.

Molti dichiarano a questo punto di mettere in dubbio la veridicità dell’esperienza vissuta dai ragazzi e che probabilmente sarebbe stato meglio per loro di avere un premio simbolico ma da poter sfruttare per esperienze culturali, come acquisto di libri o visite ai musei.

La produzione smentisce

Dopo la diffusione della notizia e le polemiche, la produzione de ‘Il Collegio’ interviene smentendo qualsiasi compenso economico versato in favore dei concorrenti e delle loro famiglie.