Chi sono Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio? La nuova coppia di concorrenti de Il Collegio 4, fidanzati dal novembre 2018

Scopriamone di più sulla coppia formata da Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio, nuovi concorrenti de Il Collegio 4, che potrebbero sconvolgere gli equilibri tra i collegiali.

Chi è Andrea Bellantoni

Andrea Bellantoni ha 17 anni e vive a Pomezia.

Nella sua città frequenta il terzo anno dell’Istituto superiore per il turismo. Ha una sorella di nome Sabrina e un fratello di nome Fabrizio, un cane di nome Lily e uno di nome Wolf.

Oltre alla passione per gli animali, in particolare per i cani, Andrea adora il calcio e i videogames. Il Bellantoni è molto attivo su Tik Tok e su Instagram, dove carica contenuti che mostrano la sua vita quotidiana.

Chi è Chiara Adamuccio

Chiara ha 17 anni ed è di Scorrano (Lecce).

Nella città frequenta il quarto anno di un Istituto Tecnico Commerciale. Ha una sorella di nome Elisabetta. La ragazza ha molte passioni, tra cui quella per gli animali e per la natura. La giovane è anche molto creativa, e adora il cinema, la scrittura e il teatro.

Proprio questa passione per il teatro ha spinto Chiara a recitare in una compagnia teatrale, mentre quella per la scrittura a scrivere un libro, intitolato Complicato.

La giovane è attiva sia su Tik Tok che su Instagram, profili che tiene puntualmente aggiornati.

Curiosità sulla coppia

Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio sono fidanzati dallo scorso novembre.

I due faranno ingresso insieme nella prossima puntata, la terza, de Il Collegio 4, in onda martedì 5 novembre 2019 su Rai 2.

Nel video di presentazione mostrato da Rai, la coppia è apparsa molto affiatata. Nonostante siano sembrati molto ben disposti a instaurare amicizie e rapporti civili con gli altri collegiali, dalle anticipazioni emerge che Andrea e Chiara scombussoleranno gli equilibri della scuola.

Gli spettatori hanno addirittura il sospetto che la coppia potrebbe essere tentata dalla presenza degli altri giovani come loro e potrebbe arrivare addirittura a tradirsi. Per scoprire cosa accadrà davvero e per conoscere le evoluzioni di questa coppia di 17enni non ci resta che seguire le prossime puntate de Il Collegio 4!