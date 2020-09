Colleferro, 21enne ucciso a calci e pugni: arrestati 4 giovani

Sono stati arrestati i 4 ragazzi fermati per l’omicidio avvenuto nella notte a Colleferro, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo un pestaggio.

La vittima, Willy Monteiro Duarte, ha perso la vita prima dell’arrivo in ospedale.

Il racconto dei testimoni

Una banale lite terminata nel sangue quella avvenuta nella notte a Colleferro e costata la vita ad un giovane di 21 anni. È morto così Willy Monteiro Duarte, di origini capoverdiane, aggredito a calci e pugni da un gruppo di coetanei.

Il ragazzo è stato picchiato mentre si trovava con alcuni amici in una zona di locali notturni a Colleferro, alla periferia di Roma questa mattina all’alba.

Arrestati 4 giovani

I Carabinieri hanno fermato ed arrestato 4 giovani con l’accusa di essere gli esecutori materiali del delitto.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima intorno alle 4 era in compagnia di amici nella zona dei locali. In un pub sarebbe iniziata una lite, che è poi andata avanti all’esterno del locale. Il ragazzo sarebbe intervenuto per difendere un amico dall’aggressione.

Quando il 21enne ha raggiunto la sua auto, è stato colpito da alcuni ragazzi, che lo avrebbero preso a calci e pugni, fino a farlo crollare a terra.

I carabinieri, la cui stazione si trova a pochi passi dal luogo della tragedia, sono giunti immediatamente sul posto. Inutile la corsa in ospedale: il 21enne è morto prima dell’arrivo nel nosocomio romano.

“Giocava a calcio nella squadra del paese e studiava all’istituto alberghiero. Era un ragazzo amato dalla comunità locale. Chiediamo giustizia e verità”

ha denunciato l’attivista e poeta maliano, Soumaila Diawara.

I 4 giovani fermati dai militari dell’Arma hanno tutti un’età compresa tra i 22 ed i 26 anni.