Coldiretti, Pasqua in solitudine per molti italiani: i dati

Sarà una Pasqua in solitudine per tantissimi italiani quest’anno come da dati della Coldiretti. Un distanziamento sociale che porta anche a momenti di grande tristezza.

La Coldiretti ha evidenziato i dati di come le famiglie saranno sole in questi giorni di festa.

Il distanziamento sociale e la solitudine durante la Pasqua

Come ha anche evidenziato il Presidente della Repubblica – Sergio Mattarella – questa Pasqua sarà ricca di solitudine. In effetti, con le misure restrittive e la proroga del lockdown, tutti gli italiani sono invitati a restare nelle proprie case al fine di non incorrere in multe salate ma – soprattutto – in un contagio continuo da coronavirus.

Durante il discorso del Presidente è emerso che queste festività verrano affrontate in totale solidudine, magari organizzandosi con videochiamate e messaggi da scambiarsi durante l’intera giornata.

Come emerge dai dati, un italiano su dieci trascorrerà la Pasqua in totale solitudine in casa. Una analisi che sottolinea che la pandemia e tutte le misure hanno anche ristretto la voglia di festeggiare, mangiare e fare a gara di solidarietà come invece accaduto negli anni precedenti.

Il comunicato di Coldiretti mette in luce che:

“il distanziamento sociale che sta alla base delle misure per il contenimento da contagio ha ridotto il numero di persone ai tavoli per le feste, con una media di 3 per casa e nessuna riunione di famiglia”

Un 40% del taglio delle spese con un menu semplice e povero, anche dovuto alle tante preoccupazioni in termini di economia che si stanno affrontando.

Il 91%: