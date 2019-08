Coalizione Governo, Di Maio e Zingaretti: “Conte bis? Serve una svolta”

Continua la prova di coalizione di Governo tra Zingaretti e Di Maio in un clima che non sembra essere sereno. Una cena di un’ora e il centro del discorso con Giuseppe Conte

La coalizione di Governo formata Pd e M5s dove si prova a trovare un accordo su tutto, con il centro del discorso su Giuseppe Conte.

L’incontro tra Di Maio e Zingaretti

Definito un incontro che ha portato ad un clima costruttivo e la mancanza di ostacoli insormontabili, sembra essere stato definito positivo nonostante alcune pressioni esterne.

I due esponenti politici sono impegnati nel trovare un programma dove condividere entrambe le aspettative e idee, per dare vita ad una solida maggioranza proprio come richiesto da Sergio Mattarella – che martedì sarà impegnato in nuove consultazioni.

Un tavolo con otto persone e una trattativa durata circa 120 minuti con una annuncio finale:

“la strada giallorossa è in discesa”

Si sposta poi in serata l’intenso incontro tra Zingaretti e Di Maio conuna proposta di un Conte Bis che il Pd non vede come il futuro ideale, rilanciando:

“all’italia serve una svolta”

Primi battibecchi leggeri dove da una parte il Pd chiede di chiudere con Lega, mentre il M5S chiede di andare avanti con il taglio dei Parlamentari.

Una volta che questi punti sono stati messi sul tavolo, sono passati a confrontare i punti del programma fondamentali e la possibilità di trovare un accordo:

“abbiamo analizzato tutti i punti, cìè ampia convergenza e un impegno serio sulla manovra di bilancio”

Evidenziando la grande sintonia su tanti temi e sul lavoro che deve essere fatto seriamente. Da domani – domenica – partono i sei tavoli tematici con un programma del “Governo di svolta” e la scelta del nuovo premier, argomento sulla quale ci sarà da discutere vista la totale differenza di idee in merito alla questione.