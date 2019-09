In occasione della conferenza Invest sono state fornite da Kayvon Pirestani, responsabile vendite istituzionali di Coinbase in Asia.

Secondo Pirestani, una piattaforma di offerta di scambio iniziale (IEO) è un’opportunità davvero interessante.

Pirestani ha aggiunto a tale proposito:

“In breve, sta esplorando attentamente non solo lo spazio IEO ma anche le STO [offerte di token di sicurezza]. Ma non posso fare annunci formali in questo momento.”.