Ci sono numerose novità in merito al codice della strada e le nuove regole su autovelox e multe per il 2020: ecco cosa cambia

Ci sono novità in merito al codice della strada per il 2020 sia in termini di autovelox e sia in termini di multe. Che cosa sta cambiare?

Novità 2020 su autovelox e multe

Una questione molto interessante per gli utenti, che ogni giorno si trovano a dover combattere con aumenti e multe per ogni tipologia di infrazione.

Nella manovra 2020 c’è stato anche spazio per l’ordine del giorno che è stato presentato da Baldelli – deputato di Forza Italia – che si batte da anni al fine che il provvedimento venga approvato.

Lo stesso è stato confermato con 477 voti favorevoli, uno contrario e sei astenuti – in tema di impegno per il governo

“di adottare entro il 31 gennaio 2020 il decreto ministeriale relativo alla trasparenza sulle sanzioni in merito alle infrazioni”

E poi entro il 29 febbraio 2020 il decreto per l’utilizzo – non selvaggio – degli autovelox. Sarà quindi il Parlamento a decidere cosa fare nei prossimi mesi.

Per fare un pochino di chiarezza, si tratterebbe di riportare alla normalità le normative in merito alle multe e come gli enti locali dovrebbero spendere i soldi relativi alle sanzioni. L’ex Ministro Toninelli si era battuto al fine che queste somme venissero utilizzate per la manutenzione delle strade italiane – obiettivo poi non concretizzato.

Il secondo tema riguarda gli autovelox senza che questi vengano posizionati “selvaggiamente” e quindi non segnalati. Uno degli obiettivi del 2020 sarebbe quindi la segnalazione prima di incontrare la colonnina del controllo velocità.