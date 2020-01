Codice della Strada, tutte le novità del 2020: multe sino a 1.700 euro

Le novità del codice della strada sono tantissime e ci sono multe che potrebbero arrivare sino a 1.700 euro. Ecco cosa ci si deve aspettare

Multe salate e divieti per il codice della strada 2020 che ha messo in piedi nuove regole per gli automobilisti e non solo.

Multe salate per chi guida mentre telefona

Tutto cambia nel 2020, con regole e normative che tendono ad avere maggiore controllo sulla sicurezza di automobilisti e pedoni.

Una delle prime novità in votazione alla Camera sono soprattutto per chi si mette alla guida parlando allo smartphone con multe che possono arrivare sino a 1.700 euro e sospensione della patente sino a tre mesi in caso di recidiva.

Non manca l’attenzione sulla alta velocità con multe salate al pari di quelle della guida con cellulare, essendo due delle cause maggiori di incidenti.

A partire dal 2024 si è pensato di introdurre anche l’obbligo delle cinture di sicurezza sullo scuolabus. Tra le tante novità che vengono elencate anche la distanza di sicurezza tra un mezzo e l’altro lateralmente: infatti è richiesta una distanza di 1,5 metri quando si sta sorpassando una bicicletta – sempre per motivi di sicurezza.

Il testo presentato ha anche dei punti che riguardano la sicurezza delle zone dove ci sono le scuole. Sarebbe infatti ottimale che ogni Comune istituisse una Zona Scolastica con un limite di velocità pari a 30 km/h quando è orario di entrata e uscita per gli studenti.

Un altro punto sarebbe l’istituzione di bande rumorose sulle strade al fine di poter limitare la propria velocità.

Una delle proposte bocciate riguarda l’aumento del limite di velocità da 130 a 150 km/h sulle autostrade che possiedono tre corsie.