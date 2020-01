Codice della strada 2020, tutti i limiti e le nuove sanzioni: dal divieto di fumo alla velocità

In arrivo il nuovo codice della strada 2020? Sarà ricca di divieti e multe molto aspre per limitare quanto possibile tutti gli incidenti mortali

Il codice della strada 2020 si prospetta molto severo, sia in termini di divieti e sia in termini di multe. Che cosa devono aspettarsi gli automobilisti?

La nuova riforma per il 2020

Tutto fermo da luglio a seguito della caduta del primo Governo Conte, ora arriva alla Camera. Il 28 gennaio sarà il giorno decisivo se non ci sarà una nuova richiesta per rimandare il tutto a data da destinarsi.

Comunque vada entro fine febbraio dovrebbero entrare in vigore e le regole per gli automobilisti e si prospettano molto serie. Tantissime le novità che dovranno essere varate dal Governo Conte bis.

Tra queste le aspre sanzioni per la guida mentre si utilizza il cellulare, oppure per chi viaggia senza indossare la cintura di sicurezza: passeggeri compresi.

Non solo, la discussione andrà anche ad analizzare il punto relativo al divieto di fumo in auto mentre si guida. Poi si parlerà anche di poter variare il limite di velocità su alcuni tratti di autostrada a 150 km/h.

Le sanzioni per gli automobilisti

Automobilisti spesso distratti dalla guida dal cellulare o smarphone ora dovranno avere a che fare con sanzioni aspre e la possibilità del ritiro della patente. Questa infatti è una delle motivazioni di incidenti stradali ed è per questo che il Governo vuole applicare una legge che possa limitare il più possibile questo utilizzo mentre si guida.

Le sanzioni dovrebbero salire da 422 euro sino a 1.697 euro, con sospensione della patente da 7 giorni sino a due mesi. Se si arriva ad una seconda violazione, la multa potrebbe anche arrivare a più di 2.500 euro.

Discorso in essere anche per il divieto di sosta, con il decurtamento doppio dei punti e una sanzione sino a 647 euro. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà e cosa verrà confermato.