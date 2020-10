Coco, il cane scomparso per 3 mesi e ritrovato in un parcheggio...

Un cucciolo di cane meticcio, Coco, era scomparso: il padrone lo ha cercato per tre mesi fino al ritrovamento in un parcheggio sperduto.

Un cucciolo dolcissimo di nome Coco si era perso 3 mesi fa, il suo padrone lo ha cercato ininterrottamente ogni giorno disperato.

Finalmente è stato ritrovato in un parcheggio e si è riunito col suo amato padrone.

Coco, cucciolo ritrovato dopo 3 mesi

Un cane meticcio di nome Coco si è perso nelle Filippine, scomparso per giorni lasciando il suo padrone in preda alla disperazione. Un incidente che il padrone non riusciva a perdonarsi.

Il padrone, Samson Jr., lo ha cercato a lungo in ogni dove ma non riusciva a trovarlo da nessuna parte. Ha coinvolto anche amici e familiari nella ricerca ma nulla da fare, Coco non si trovava.

Samson aveva denunciato la scomparsa di Coco alle autorità diffondendone la descrizione ma passarono le settimane senza nessuna notizia.

Il padrone era affezionatissimo al suo cane, ha detto ai microfoni di The Dodo:

è PIù DI UN ANIMALE DOMESTICO, è COME UN FRATELLO.

Disperato per aver perso il suo miglior amico fido non ha mai smesso di cercarlo, ogni giorno usciva appositamente per setacciare le zone vicine alla ricerca del piccolo e dolce Coco. Non ha mai perso la speranza di riabbracciare un giorno il suo amico a 4 zampe.

La gioia del padrone nel ritrovarlo

Dopo tre mesi dalla scomparsa di Coco una comunicazione gioiosa è arrivata alle orecchie di Samson: qualcuno aveva avvistato un cane simile a Coco ma non era certo fosse proprio lui.

Dei testimoni avevano riconosciuto il piccolo Coco in un parcheggio non troppo lontano dall’abitazione di Samson e lo hanno immediatamente contattato.

Si è precipitato sul posto per vedere se fosse veramente lui e quando vide il suo cane impazzì di gioia. Il cane era denutrito e sporco ma nulla che l’amore e l’affetto del suo padrone non potesse eliminare in poco tempo. Appena l’ha riconosciuto Samson è scoppiato di felicità.

Un video mostra l’estrema contentezza di Coco alla vista del suo padrone. Il cane era disteso nel parcheggio e quando Samson lo chiamò il cane gli corse in contro scodinzolando all’impazzata.

Gli è saltato addosso mugolando e cercando di leccarlo, scodinzolante e felice di essersi ricongiunto al suo padrone.