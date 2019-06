Perché la Coca-Cola in bottiglia ha un sapore diverso rispetto a quella in lattina?

Anche se alcune persone amano bere una bibita direttamente dalla lattina, altre preferiscono la bottiglia. Se le ricette sono le stesse, perché hanno un sapore così diverso?

La soda ha un sapore diverso quando la bevi da una lattina rispetto a quando ne fruisci da una bottiglia e pare che ci sia una bella differenza anche tra la plastica e le bottiglie di vetro.

Anche se i produttori di soda dichiarano di usare la stessa ricetta indipendentemente dal fatto che la cola sia confezionata in una lattina o in una bottiglia, non si può negare che la Coca Cola ghiacciata abbia un sapore diverso rispetto a quella contenuta in una lattina rispetto a quella in bottiglia.

Le lattine di alluminio hanno un rivestimento in polimero che può assorbire alcuni dei sapori della soda, il chimico alimentare Sarah Risch dice su Popular Science, rendendo potenzialmente il gusto più mite.

Se stai beendo la tua soda da una bottiglia di plastica, nota Risch, il sapore può essere alterato da parte dell’acetaldeide nella plastica che si trasferisce nella bevanda.

Poiché le bottiglie di vetro sono fondamentalmente inerti, mettono a disposizione un prodotto vicino all’originale, come affermano gli esperti dicono a Business Insider.

Un chimico afferma che il gusto del metallo che alcune persone notano dalla soda nelle lattine potrebbe avere più a che fare con la loro sensibilità al metallo – assaggiano la lattina mentre la mettono sulle loro labbra, non un gusto metallico che è effettivamente presente nella coca cola.

Un ricercatore del Harvey Mudd College che studia il gusto dice a Business Insider che altre variabili di sapore si verificano in base alla sensibilità delle papille gustative di chi beve: alcune persone possono percepire differenze minuscole.

Inoltre, il modo in cui il prodotto viene conservato può alterare il sapore: luce, temperatura e tempo cambieranno anche il gusto della tua soda.