La Coca cola è la bevanda analcolica più amata al mondo, per molti addirittura fondamentale da avere in casa come l’acqua.

Contiene caffeina che vi aiuterà a svegliarvi e spesso si consiglia di berne un bicchiere se si vuole digerire meglio e in fretta.

In questa bevanda gasata e zuccherata sapevate che sono presenti circa 10 cucchiaini di zucchero per ogni lattina?

Gustosa e zuccherina è una bevanda ipercalorica e povera di nutrienti: apporta le famose calorie vuote e un consumo eccessivo può provocare problemi di salute.

Obesità, carie, diabete e problemi pressori sono solo alcune delle patologie a cui andrete in contro se ne berrete troppa.

Anche la versione Light e la versione Zero non sono proprio bevande sane e salutari. Non c’è zucchero all’interno ma sono chimicamente rese dolci con lo l’uso dello zucchero artificiale: l’aspartame.

Premettendo quindi che andrebbe bevuta con misurazione, sapete che se abbinata a 5 cibi può essere ancor più dannosa?

Quali 5 cibi non devi mai abbinare alla cola

Caramelle alla menta

Sicuramente conoscete il video che gira sul web dove si vede una bottiglia di Coca cola esplodere appena delle Mentos, caramelle alla menta, vengono versate al suo interno.

Perché succede? Il motivo della reazione chimica esplosiva è la superficie ruvida della caramella che rompe l’attrazione delle molecole di acqua nella coca cola.

La rottura del legame chimico crea uno spazio in cui si formano delle bolle di anidride carbonica che provocano l’esplosione.

Senza dubbio il vostro stomaco non esploderà se dopo aver bevuto un bicchiere di Coca cola ingerite subito 2 Mentos ma proverete lancinanti crampi allo stomaco.

Latte

Non è raccomandato abbinare latte e coca cola in un breve lasso di tempo.

L’acidità della Coca cola farebbe coagulare il latte nello stomaco provocando una digestione lenta e fastidiosa.

Salse a base di peperoncino

La capsaicina si trova all’interno del peperoncino, concentrata nei semi, ed è la sostanza che rende le salse piccanti tali.

Essendo a base di olio la capsaicina non può essere assorbita dalla coca cola perché quest’ultima è a base acquosa. Non potendosi mischiare i due elementi si separano.

Il cibo piccante aumenta la temperatura corporea e la coca cola a contatto con le alte temperature si trasforma in acido solforico provocando una forte acidità di stomaco.

Caffè

Bere caffè e coca cola contemporaneamente oppure assumerli insieme in un lasso di tempo molto ravvicinato non è una buona idea.

Essendo entrambi a base di caffeina potrebbero provocare uno stato di eccitamento eccessivo privandovi anche del sonno notturno e inoltre provocare una pericolosa disidratazione.

Lo zucchero contenuto nella coca aggrava l’ipoglicemia e aumenta inoltre il rischio di diabete.

Anche bere caffè non fa bene alla salute, eccederne nel consumo vi indurrà a correre 6 gravi rischi.

I medici consigliano di bere solo una tazza di una bevanda a base di caffeina al giorno: scegliete di assumere un caffè o un bicchiere di coca cola, non entrambe.

