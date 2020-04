Paola Di Benedetto fa perdere le staffe a Clizia Incorvaia. I malumori tra le due gieffine stanno venendo a galla con tanto di linguaggio ruvido.

Dente avvelenato e buone ragioni. Vera, impulsiva come sempre, senza maschera addosso. L’ex concorrente del GF Vip 4 Clizia Incorvaia ha smascherato la finalista Paola Di Benedetto.

Nel mirino di Clizia alcuni comportamenti assunti da Paola Di Benedetto subito dopo la sua squalifica/uscita dal reality di Canale 5. Uno dei motivi che ha scatenato l’ira funesta della Incorvaia è la gelosia per Paolo Ciavarro.

L’ex moglie di Francesco Sarcina è furiosa con Paola Di Benedetto poiché, a suo dire, avrebbe avuto alcuni comportamenti poco seri nei confronti di Paolo Ciavarro. Notevolmente stizzita, Clizia si è sfogata in una diretta sul suo profilo Instagram.

Il dialogo tra Clizia e Fernanda

In collegamento con lei Fernanda Lessa, altra vip eliminata dalla casa di Cinecittà. Le due non hanno usato giri di parole. A sparare a zero è stata Clizia, che dopo la sua squalifica dal Grande Fratello Vip 4, ha scoperto un certo comportamento “viscido” nei confronti di Ciavarro.

Tra risate e aspre frecciatine, Clizia azzanna su Instagram e a Fernanda Lessa racconta quanto segue:

“Adesso sta facendo la best friend con Paolo dopo che sei uscita tu. Gli ha chiesto di dormire con lui. Come la vedi? Tipo una pianta grassa praticamente?”

Ma non è finita qui, neanche per idea. La presa per i fondelli mira anche all’aspetto fisico dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Fernanda Lessa picchia duro:

“Adesso è grassa… Mio marito mi sta dicendo di smetterla”

Sogghigna la Lessa, alludendo ai chili messi su da Paola Di Benedetto.

Anche se ormai sembra che il danno sia stato fatto, per evitare di sollevare un polverone sui social, Clizia ha voluto precisare: