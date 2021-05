Clizia Incorvaia in bikini fa impazzire il web: una bellissima sirena sicula...

Clizia Incorvaia si gode il mare della Sicilia, i fan impazziscono: “Una sirena sicula” – Foto

Sempre più radiosa, la fidanzata di Paolo Ciavarro incanta l’intero web con degli scatti sensazionali.

Clizia Incorvaia, dove vive?

La bellissima showgirl, divenuta famosa per la sua nota storia d’amore con Francesco Sarcina e per la partecipazione al Grande Fratello Vip, è la protagonista del momento.

Lei e il suo attuale fidanzato Paolo Ciavarro, stanno facendo sognare milioni di persone grazie al loro amore puro e sincero.

Sono una delle coppie più amate di sempre, ma sapete dove si trova il loro nido d’amore?

Come tutti sapranno, Clizia è siciliana e prima di conoscere Paolo viveva ad Agrigento con la sua bambina in un luogo incantato, in mezzo alle campagne e molto vicina al mare.

La villa ha degli arredi interni che sono un mix rustico e moderno, un vero sogno.

Però da quando Clizia e Paolo stanno insieme, si dividono tra Milano, Roma e Agrigento.

A causa di questi spostamenti, non sappiamo dove abitano di preciso.

E’ vero che i due si sono innamorati sotto i riflettori ma tengono comunque alla privacy della loro vita privata.

A parte tutto, quando Clizia ha dei giorni liberi, non ci pensa due volte e prende un volo diretto per la Sicilia.

Dove si gode del buon cibo e le magnifiche spiagge che la sua terra offre.

Clizia Incorvaia, lo scatto è illegale

In questi giorni l’attuale fidanzata di Paolo Ciavarro non perde occasione di mostrare la sua rilassante vacanza.

Poche ore fa ha condiviso con i suoi follower diversi scatti molto sensuali e provocanti.

Clizia si mostra con un bikini a scacchi bianco e nero con il rispettivo cappello abbinato, per ripararsi dal sole cocente.

Nelle varie immagini, la donna sfoggia delle pose davvero sexy.

Non sono mancati i commenti del tipo “Una sirena ad Agrigento”, “Una dea meravigliosa”, “Paolo fotografo eccezionale”.

Insomma, la stupenda Incorvaia sa bene come conquistare il suo pubblico e ogni volta ci riesce a pieni voti.

