L’ex gieffina e fidanzata di Paolo Ciavarro ha postato alcuni scatti incredibili. Neanche i fan la riconoscono.

Da quando ha partecipato al Grande Fratello VIP, la notorietà di Clizia Incorvaia è aumentata esponenzialmente. Su Instagram la donna vanta un seguito di 587 mila followers.

Dopo il coinvolgimento nel triangolo clamoroso con Francesco Sarcina, padre di sua figlia, e Riccardo Scamarcio, ha ritrovato l’amore con Paolo Ciavarro.

Nel frattempo, Clizia si gode l’affetto dei suoi followers, che apprezzano moltissimo gli scatti che pubblica sui social, in alcuni dei quali è davvero irriconoscibile.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, due icone di stile

L’influencer e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono amatissimi dal pubblico televisivo.

Sono stati spesso ospiti di Verissimo, dove il pubblico ha mostrato loro tutto il calore possibile.

Anche i loro scatti sui social ottengono grande successo e fanno il pieno di cuoricini.

Clizia e Paolo sono due vere e proprie icone di stile. Sembrano davvero molto uniti e sono in tanti ormai a chiedersi quando compiranno il grande passo o diventeranno genitori.

Nel frattempo, Clizia cerca di accrescere la sua popolarità anche in maniera individuale, con foto che tolgono il fiato.

Clizia Incorvaia irriconoscibile: “Ooops, i did it again!! 🤭”

Poche ore fa, Clizia Incorvaia ha postato su Instagram una serie di foto che hanno superato i 12 mila likes.

Negli scatti in questione, Clizia si mostra in tenuta sportiva con un tutina super aderente che mette in evidenza tutte le sue forme.

C’è chi ritiene che abbia esagerato un po’ troppo con i filtri e in effetti nella prima foto è quasi irriconoscibile.

Fortunatamente, l’influencer si mostrerà in diretta ai fan, l’8 febbraio, assieme al fidanzato.