Clizia Incorvaia fa saltare tutto e smentisce categoricamente una sua possibile partecipazione al format estivo di Canale 5 “Temptation Island Vip”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno per tornare in tv? Se l’indiscrezione che gira vorticosamente nei corridoi di Mediaset fosse vera, segnerebbe un glorioso ritorno televisivo della coppia nata all’interno della casa del GF Vip 4.

Sfortunatamente la spifferata inerente la possibile partecipazione di Clizia e Paolo a Temptation Island Vip, non sarebbe nient’altro che un’emerita fandonia. La risposta di Clizia Incorvaia al suddetto gossip, infatti, non si è fatta attendere.

Clizia e Paolo a Temptation Island Vip. Doccia gelata dal settimanale “Nuovo”

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, diretto dal celebre giornalista Riccardo Signoretti, l’affascinante ex protagonista del Grande Fratello Vip 4 ha fatto chiarezza e ha manifestato una certa contrarietà. Sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha messo i puntini sulle “i”:

“Follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci. Non è assolutamente il nostro modo di vivere”

Notizie false, dunque. I progetti post-Coronavirus di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non prevedono alcuna partenza per il lussuoso resort sardo Is Morus Relais. I rumors su Temptation Island Vip, seminati da qualche giornalista in vena di scherzi, sono stati smentiti dalla diretta interessata.

Sui principali social network e i siti di gossip, qualcuno lo aveva ipotizzato e sperato ma, al momento attuale, non sembrano esserci dubbi. Clizia Incorvaia è irremovibile: lei e Paolo non hanno alcuna intenzione di diventare le nuove star dell’edizione 2020 del format estivo di Canale 5.

Un mattone tra capo e collo per i fan della coppia. I 506 mila followers di Clizia Incorvaia e i 357 mila seguaci di Paolo Ciavarro speravano fortemente che i due gieffini aderissero al prossimo cast di Temptation Island Vip, regalando colpi di scena e intriganti siparietti.