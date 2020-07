Clizia Incorvaia, salita agli onori della cronaca per essere stata sposata con il frontman della band musicale Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip 4, attirando la curiosità del pubblico con la sua tormentata vita sentimentale.

L’angelica trentanovenne siciliana sta trascorrendo la stagione estiva insieme al suo nuovo partner Paolo Ciavarro. Intervistata dal noto magazine femminile Vanity Fair, l’ex inquilina del GF Vip 4 si è sbottonata, facendo delle confessioni inedite.

Dal momento che la love story tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro procede egregiamente, l’intervista a Vanity Fair si è focalizzata sulle sue ambizioni professionali. La popolare influencer di Instagram ha manifestato il desiderio di tornare attiva nel mondo della moda, spiegando di avere tante collaborazioni alle quali dedicarsi.

Ma al di là dei suoi progetti professionali, Clizia Incorvaia ha espresso un certo desiderio a tornare in tv. L’ex gieffina ha confessato, infatti, che le piacerebbe prender parte al prossimo ciclo stagionale di Ballando con le Stelle, celebre talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci:

“Sicuramente la moda che è sempre stata una costante nella mia vita, da quando avevo sei anni e cercavo gli abiti nell’armadio di mia nonna Maria. La moda ci sarà ancora. Sto lavorando su dei progetti che vedrete a breve. E ci sarà sicuramente la televisione. Non so in quale forma ancora dato che i format sono un po’ bloccati, ma nel mio futuro, sicuramente, c’è moda e televisione. (…) Mi piacerebbe molto partecipare a Ballando con le stelle, sarebbe una bella sfida”