Il sentimento è così forte che la coppia non si è mai separata, infatti, hanno deciso di compiere un grande passo: creare la loro famiglia.

Quando i due si sono conosciuti, all’interno della Casa più spiata d’Italia, Clizia, era appena uscita da una storia d’amore che l’aveva molto turbata, quella con Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni.

Paolo è stato in grado di restituirle la serenità e ritrovare l’amore che da tempo cercava.

Le loro emozioni sono state vere dal primo momento e grazie alla loro passione, hanno fatto sognare milioni di telespettatori.

Dopo un anno, hanno festeggiato il loro primo anniversario e non si sono mai separati.

La coppia ha affrontato anche le diverse critiche delle persone che giudicavano la loro differenza di età, infatti, Clizia, ha 11 anni più di lui, ma per loro non è mai stato un problema, anzi, un punto di forza.

Clizia Incorvaia è incinta e presto, insieme al suo compagno, Paolo Ciavarro, diventeranno genitori.

Ad anticipare la notizia è stata proprio la coppia che ha rilasciato una lunga intervista esclusiva al settimanale “Gente”.

La showgirl ha raccontato:

Ha aggiunto:

Paolo e Clizia hanno rivelato che desideravamo da tempo un figlio, ed è stato uno dei primi argomenti che hanno affrontato, ancor prima che si mettessero insieme.

Il figlio di Eleonora Giorgi ha raccontato:

“Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi”.